6 полезных секретов, как воспитать ребенка дисциплинированным

Когда малыш кричит, что хочет конфеты, или выбрасывает продукты из корзины в магазине, то родители не всегда знают, как реагировать на такое поведение. Они даже могут говорить, что ребенок еще слишком мал, чтобы быть дисциплинированным. Но на самом деле ранний возраст – это хорошее время, чтобы познакомить ребенка с понятиями, что правильно, а что – нет.

"Родители часто думают о дисциплине малышей только с точки зрения наказания, но происхождение слова "дисциплина" – учить", – говорит психолог Дебора Рот Ледли изданию Parents.

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Она отмечает, что с однолетними детьми дисциплина должна больше касаться общения и обучения их границам.

Секреты, как воспитать ребенка дисциплинированным

Попробуйте отвлечься

Боритесь с позывом накричать на ребенка, когда он нарушает порядок, потому что ваш тон огорчит его. "Лучше быстро и спокойно побудить его заняться другой деятельностью", – говорит психолог.

Перенаправление его внимание не только быстро прекратит нежелательное поведение, но и научит малышей, что некоторые вещи нельзя делать.

Будьте последовательны

"Важно установить границы и выполнять их снова и снова", – говорит детский психолог Грегори Оливер.

Также родители должны быть на одной стороне, когда речь идет о семейных правилах. Говорить ребенку разные правила о том, что ему можно делать, а что нет, смутит и запутает его.

Не говорите много "нет"

Если вы постоянно говорите "нет" своему ребенку, то это может начать настраивать его против вас, или еще хуже – дети начнут использовать это слово сами, когда не будут иметь желания что-то делать.

Поэтому лучше сохраните "нет" для ситуаций, когда это действительно нужно. Например, когда малыш тянется к дверце духовки.

Покажите ему собственный пример

Малыши получают больше опыта, когда наблюдают за тем, что вы делаете, чем когда вы просто им это рассказываете.

Если ваш ребенок, к примеру, оскорбляет другого ребенка на детской площадке, продемонстрируйте нужное вам поведение. Скажите: "Давайте тихо обнимем ее/его", тогда убедитесь, что ваш ребенок точно обимет собеседника. Или если вам трудно заставить малыша чистить зубы перед сном, делайте это вместе.

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Хвалите хорошее поведение

Иногда малыши делают что-то плохое, потому что им не хватает навыков общения, а это надежный способ привлечь ваше внимание. Поэтому вы всегда должны говорить ребенку, что вы довольны его поведением. Делая это, вы научите малыша, что хорошее поведение также привлекает к нему внимание, которого он хочет от вас.

Используйте обратную психологию

Скажите ребенку делать то, что противоположно тому, что вы хотите, чтобы он делал. Ведь малыши противоречат природе и любят отстаивать свою независимость. Поэтому, когда ваша 3-летняя дочь, например, откажется есть ужин, перестаньте настаивать на этом и посмотрите, что произойдет потом.

"Я пойду кое-что принесу и сейчас вернусь, но ты не трогай еду". Вернувшись к ребенку через несколько минут вы можете заметить, что он все съест. Вы можете сказать: "О, нет, я хотел это съесть", – это точно развеселит ребенка", – говорит психолог.

Конечно, эта стратегия не всегда может сработать, поэтому сначала проверьте.