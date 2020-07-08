10 веселых идей для летних занятий с детьми во время пандемии

Все дети и родители с нетерпением ждут лета, чтобы придумать новые занятия на свежем воздухе. Однако в этом году лето несколько другое из-за пандемии COVID-19. Но не стоит унывать, мы подготовили для вас множество интересных мероприятий, которые прекрасно подойдут в это время.

В этом году, похоже, что летние веселья для детей сменились длинными днями дома. "Люди называют этот период "Бесконечное лето": школы нет, лагеря отменены, каникулы были остановлены, а лететь куда-то – рискованно", – говорит эксперт издания Yourtango Шерил Циглер.

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Но родители все еще могут сделать лето незабываемым для своих детей.

10 летних мероприятий для детей дома

Игры на улице

Пусть ваши дети поиграют с водяными шлангами, надувными шариками, между деревьями и тому подобное. Просто выйдите на улицы и позвольте им делать все что они захотят. Но смотрите за их безопасностью и социальной дистанцией. Вы даже можете устроить катание на роликах возле дома.

Семейные игровые вечера

Вечерние игры в стиле старой школы очень понравятся деткам. Это могут быть игральные карты, настольные игры, сборка пазлов, показ спектакля, прятки и тому подобное.

Семейные киносеансы

Создайте список ваших любимых фильмов взросления или мультиков, которые обожает ваш малыш, и организуйте веселые вечера фильмов дома. Приготовьте конфеты, печенье, попкорн или фруктики-все, что любит ваша семья, и наслаждайтесь общим временем.

Кинотеатр на дому / фото konkurent

Кемпинг на заднем дворе

Установите палатку на заднем дворе или даже просто в комнате. Разожгите костер на улице, если это возможно. Затем поджарьте несколько зефирок для детей и какао – это точно понравится малышам. Вы также можете рассказывать детям истории о призраках и т. д.

Картонная конструкция или дом

Используйте уже использованные товары, которые вам не нужны. К примеру, картонные коробки и пусть ваши дети создают крепость, роботов и все, что они придумают. Можете также сделать домик из простыни в гостиной.

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Приготовление пищи или выпечки

Попробуйте приготовить вместе с детьми их любимые блюда или сладости. Их это может заинтересовать. Делайте что-то оригинальное и яркое, это привлечет внимание малышей. Или сделайте домашнее мороженое.

Покатайтесь на велосипедах или роликах

Возьмите велосипеды и устройте вело прогулку со своим ребенком. Проедьте по городу или даже прокатитесь за его пределами, где меньше людей и шума. Ребенку это точно понравится. К тому же, на природе можно устроить небольшой пикник, ведь после вело прогулки все захотят перекусить.

Собственный сад

На самом деле нужно немного места, чтобы начать собственный сад. Вы можете вместе с детьми собрать цветы, растения или рассаду овощи, за которыми будет интересно наблюдать, как они растут. Посадите все в вазонах на балконе и поручите детям ежедневно их поливать. Это будет захватывающая часть вашего лета, чтобы посмотреть, что выросли растения.

Ребенок поливает растение / Фото Крыльцо

Спектакль или шоу талантов

Для тех родителей, которые любят устраивать групповые шоу, можно устроить спектакль с детьми найдите в интернете легкий сценарий и дайте всем членам семьи роли, а потом вечером организуйте представление. Это также может быть шоу талантов, кто что умеет. Советуем вам записать все на видео, это будут прекрасные воспоминания на будущее.

Создайте альбом лета 2020

Создайте книгу памяти лета 2020 года с картинками, наклейками, рисунками, письмами и воспоминаниями. Также можно сделать фото, которые символизируют карантин и пандемии 2020 года. К примеру, сфотографироваться в масках или на социальной дистанции.