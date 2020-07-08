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Почему родителям нельзя ругаться при ребенке: 6 важных причин
7 июля , 13:50 Почему родителям нельзя ругаться при ребенке: 6 важных причин
Марія Бондар
Как правильно дарить ребенку подарки, чтобы не избаловать его, и что дарить не стоит
6 июля , 17:44 Как правильно дарить ребенку подарки, чтобы не избаловать его, и что дарить не стоит
Марія Бондар
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10 веселых идей для летних занятий с детьми во время пандемии
09:32, сегодня 10 веселых идей для летних занятий с детьми во время пандемии
Бабушки впервые увидели своих внуков: волшебная реакция на фото
18:09, 7 июля Бабушки впервые увидели своих внуков: волшебная реакция на фото
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В США умерли самые старые сиамские близнецы в мире: интересные факты из их жизни и фото
11:18, 7 июля В США умерли самые старые сиамские близнецы в мире: интересные факты из их жизни и фото
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