Почему люди не помнят своего детства: объяснение экспертов

Большинство людей не помнят своего детства – никаких воспоминаний, по крайней мере до третьего дня рождения. Причиной этому явление, известное как амнезия детства – это естественная и постепенная потеря воспоминаний за первые несколько лет жизни.

Однако эксперты отмечают, что родителям нужно сосредоточиться на запоминании определенных моментов жизни их детьми, передает издание Parents.

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На самом деле психологи считают, что детская амнезия является нормальной частью развития мозга.

Почему память не хранит воспоминания детства

За так называемые эпизодические воспоминания отвечает гиппокамп – часть мозга, находящаяся в височной доле. Она не полностью развита при рождении и окончательно формируется только примерно до 4-летнего возраста – это, как правило, как раз то время, когда дети начинают последовательно вспоминать некоторые вещи.



Так выглядит гиппокамп в мозге человека / Фото abcnews

Еще одну причину детской амнезии назвала Салли Годдард Блайт – директор Института нейрофизиологической психологии (INPP) в Великобритании.

Она считает, что люди не могут помнить свое детство из-за того, что эти моменты произошли с нами до того, как мы научились свободно говорить. Ведь вербальный язык достигает стадии "достаточного свободного владения языком" примерно в 3 года ребенка.

Почему воспоминания исчезают

"У детей есть такие воспоминания, но они очень быстро исчезают", – отмечают эксперты. Ученые считают, что воспоминания с раннего детства начинают быстро теряться примерно с 7 лет.

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Ученые провели исследование: 3-летних детей попросили поговорить со своими матерями о шести событиях из их жизни. Затем их попросили вспомнить эти события, когда они стали старше. Исследователи обнаружили, что в возрасте от 5 до 7 лет дети помнили более 60% событий, но позже – в возрасте 8 и 9 лет, об этих событиях вспомнили менее 40% детей.

Как мы можем вспомнить свое детство

"Считается, что сознательная память развивается примерно с 3-х лет, но перед этим существует сенсорно-эмоциональный опыт, который может возродиться в дальнейшей жизни, когда будут подобные события или ощущения", – говорит Блайт. Так, приятным примером чувственной памяти может быть особый запах, который много лет вызывает образ или даже ощущение присутствия нашей матери.



Запах мамы ребенок может помнить с детства / Фото UaModna

Блайт предлагает, чтобы родители помогли детям вспомнить их ранние годы, беседуя с ними о вещах, которые произошли в прошлом и показывая им семейные фотографии. Ведь эти воспоминания важны – они помогают ребенку узнать об окружающем мире. Ведь дети, возможно, не будут помнить конкретного посещения зоопарка, но они запомнят, что такое зоопарк или названия животных.

"Также память участвует в обучении детей. В частности таким навыкам, как сесть или подержать ложку. Мы можем видеть, что младенцы учатся много чему в первый год и способны запомнить свои новые умения", – добавляют эксперты.