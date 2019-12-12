Что дети думают о женитьбе: смешные цитаты малышей

Иногда фразы малышей можно разбирать на цитаты. Не зря же говорят, что устами младенца глаголет истина. Мы собрали для вас подборку ярких фраз о том, что эти маленькие философы могут сказать о браке и отношениях.

Эти забавные фразы от детей опубликовало издание Coma.

Как решить, с кем следует жениться?

"Нужно найти такую, которая любит то же самое, что и ты. Если, например, любишь спорт, то и ей должно нравиться, что ты любишь спорт, и она должна следить, чтобы под рукой были чипсы и то, во что их можно обмакивать", – считает Алан (10 лет).

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"На самом деле никто не знает, на ком он женится, пока не вырастет. Бог решает все это заранее, а мы только потом узнаем, с кем нас соединили", – добавила 10-летняя Кирстен.

В каком возрасте лучше жениться?

"Лучшее в двадцать три, потому что в то время ты уже знаешь человека целую вечность, – сказала Камилла (10 лет).

"Вообще ни в каком. Женятся только дураки!" – заверил Фредди (6 лет).

Как узнать, женаты ли люди, которых впервые видишь?

"Гадать нужно. Посмотреть, например, кричат ​​ли они на детей", – отмечает Деррик (8 лет).

Чем обычно занимаются на свиданиях?

"Свидание – это чтобы повеселиться. Их устраивают, чтобы лучше узнать друг друга. Вообще-то, если дольше послушать, то даже мальчишкам есть что сказать", – отметила Линетт (8 лет).

"На первом свидании они просто врут друг другу, и обычно получается достаточно интересно, чтобы прийти на второе свидание", – добавил Мартин (10 лет).



Дети рассказали, чем взрослые занимаются на свидании / Фото mama.ua

Что делать, если первое свидание прошло скучно?

"Я бы прибежал домой и сделал вид, что умер. А на другой день позвонил бы во все газеты, чтобы обо мне написали, где пишут о мертвых", – предложил Крейг (9 лет).

Когда можно целовать девушку?

"Когда она богатая", – говорит Пэм (7 лет).

"По закону, тебе должно быть восемнадцать лет, так что я не хочу с этим связываться", – ответил Курт (7 лет).

А Говард (8 лет) добавил: "Правило такое: если кого-то поцеловал, нужно жениться и рожать детей. Так должно быть".

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Что лучше: жениться или жить одному?

"Девочке лучше жить одной, а мальчикам – жениться, ведь им нужен кто-то, кто будет убирать за ними", – считает Анита (9 лет).

Как изменился бы мир, если бы люди не женились?

"Ну, все равно была бы куча детей, которые им все объяснили бы, правильно?", – сказал Кэлвин (8 лет).

Что нужно, чтобы семейная жизнь была счастливой?

"Говорить жене, что она красавица, даже если она похожа на старый драндулет", – порадовал ответом Рикки (10 лет).