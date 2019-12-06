Что запрещено делать родителям, которые хотят воспитать психологически сильного ребенка

Родители всегда хотят, чтобы их дети стали счастливыми и психологически сильными. Для этого они должны избегать некоторых вещей, в частности не "делать" малыша идеальным и не решать вместо него все проблемы. Ведь ребенок должен сам закалять свой характер.

Вырастить ментально сильного ребенка – это не значит, что он не будет плакать, или проигрывать, это означает, что он сможет возвращаться к состоянию равновесия. Об этом рассказала психотерапевт Эмми Морен, передает издание Motherly.

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Ниже приведены 9 вещей, которые стоит избегать родителям, воспитывая психологически сильного ребенка.

Способствовать ментальности жертвы

Ребенка не делает жертвой выход из игры или провал школьного теста. Отказы, неудачи и несправедливость – это часть жизни. Поэтому научите ребенка, что даже в грустных ситуациях можно видеть положительные вещи.

Быть родителями с ощущением вины

Комплекс вины может научить детей тому, что вина – это то, что нельзя выдержать. Поэтому ребенку будет трудно отказать, особенно, если ему скажут, к примеру: "Будь моим другом и дай мне списать" или "Если ты любишь меня, то сделаешь это".

Вы должны показать своим детям, что иногда вы чувствуете себя виноватым. И все люди чувствуют это, но чувство вины не мешает принимать мудрые решения.

Делать из ребенка центр вселенной

Если ваша жизнь вращается вокруг детей, они вырастут с мыслью, что все должны служить им.



Не наделяйте детей властью, к которой они не готовы / фото с сайта Bebinka

Такое не стоит делать. Потому что сконцентрированные на себе люди не пойдут далеко в жизни. Лучше направьте детей на то, что они могут предложить миру, а не получить от него.

Позволять страху влиять на выбор

Если ребенка постоянно оберегать, то да, это может спасти родителей от тревоги, но это даст детям понимание, что страха следует избегать любой ценой.

Научите детей, что лучший метод побороть страх – пойти ему на встречу. Так вырастают смелые люди, которые не боятся выйти из зоны своего комфорта.

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Ожидать, что дети будут идеальными

Это нормально, желать, чтобы ваши дети были успешными. Но стремление к идеалу может иметь негативные последствия. Лучше научите детей ошибаться – это нормально. Они не должны быть отличниками во всем.

Позволять детям избегать ответственности

Некоторые родители могут освобождать ребенка от домашних обязанностей. Да, иногда все хотят, чтобы у детей было беззаботное детство, но такие обязанности в их возрасте не являются перегруженными. Наоборот – так они развивают необходимую для взрослой жизни ментальную выносливость.

"Прикрывать" детей от боли

Печаль и тревога – это части нашей жизни. И если позволять детям переживать такой опыт, то это поможет им лучше справиться с ним и в дальнейшем.

Но поддерживайте своих детей в трудные моменты, чтобы они понимали, что смогут пережить жизненные трудности. А поддержка в нашей жизни очень важна.



Не стоит слишком оберегать ребенка / Фото "Школа Ранок"

Путать дисциплину с наказанием

Часто родители путают эти понятия. Запомните, что наказание означает, что дети должны страдать за собственные проступки, а дисциплина – это о том, как быть эффективным в будущем. Вспоминая личный опыт, обучайте детей самодисциплине.

Искать легкие пути решения проблемы

Поддаваться на капризы ребенка – это легкий шля сделать так, чтобы она получила свое. Но в будущем это может выработать у ребенка нездоровые привычки.

Лучше учите детей, что они достаточно сильны, чтобы не сдаваться и продолжать дело, даже если не хочется.

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