Добрые розыгрыши: как повеселиться с детьми на 1 апреля

1 апреля во всем мире отмечают День смеха, когда все шутят друг с друга для хорошего настроения. Даже родители могут устроить своим малышам интересные розыгрыши к празднику, которые им точно понравятся.

Издание Yahoo собрало идеи веселых розыгрышей, которые точно удивят вашего малыша.

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Замороженный завтрак

Насыпьте в миску хлопьев и налейте молока, а затем заморозьте на ночь. Когда ваши голодные дети попробуют насладиться, то получат сюрприз.



Замороженная еда / Фото Yahoo

А кто-то хочет сока? Точно хотят! Только вместо него дети могут насладиться фруктовым желе.

Оживите предметы вокруг

На самом деле все очень легко – приклейте пластмассовые глаза на предметы. Дети будут очень удивлены, когда увидят, как на них смотрит яблоко.



Приклейте предметам глаза / Фото Yahoo

Сделайте вкусную зубную пасту

Удивите своих детей в этот день небольшим количеством зубной пасты. Подайте зубную щетку, но вместо обычной пасты выберите что-нибудь белое, кремовое и сладкое, к примеру, сливочный сыр или ванильную глазурь.

Жук в напитке

Эта шутка стар как мир, но до сих пор действенна. Стоит лишь заморозить в кубиках льда пластиковых жучков и добавить их в напиток. Чем горячее вода, тем прозрачнее будет кубик льда.



Игрушечный жук в стакане / Фото Yahoo

Цветная вода из крана

Нанесите пищевой краситель на внутреннюю часть крана, тогда из него будет течь цветная вода. Лучше отдавать предпочтение не красному цвету, а более веселым – желтому, зеленому и так далее.



Цветная вода из крана / Фото Yahoo

Нечто подобное можно провернуть и с продуктами. Например, добавить несколько капель пищевого красителя в молоко. Когда ребенок захочет налить его в чашку – получит цветной напиток!

Затея с подушкой

Когда все уже подумали, что апрельский день развлечений закончился – время для вечерней шутки. Снимите с подушки наволочки и заполните их несколькими частично надутыми воздушными шариками.