Звезда реалити-шоу Хлои Кардашян часто демонстрирует поклонникам кадры из своих будней. Однако недавние фото с дочкой Тру заставили всех пользователей сети улыбнуться и вспомнить детство.

В инстаграме звездная мама показала, как ее 2-летняя дочь использует брендовую помаду. Девочка стояла перед зеркалом и по-детски рисовала губы. И, кажется, самую Хлою Кардашян такая выходка очень порадовала.

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Поклонникам знаменитая американка показала забавный ролик с маленькой Тру, а также фото после бьюти-минутки. Кадры рассмешили подписчиков блога и заставили каждого вспомнить о своих детских шалостях.



Дочь Хлои Кардашян​ / Фото Instagram / @khloekardashian

Забавные фото дочери Хлои Кардашян / Фото Instagram / @khloekardashian

Ранее Хлои Кардашян рассказала поклонникам, что Тру стала для нее смыслом жизни. Миллионерша все меньше времени уделяет бизнесу и публикует милые кадры со своей дочкой. Кроме этого, с поклонниками она поделилась, как воспитывает первенца. По словам Хлои, она с детства подчеркивает девочке, что цвет кожи или внешность человека не должны влиять на отношение к нему.

"Это моя работа, чтобы она понимала: независимо от того, как она выглядит, она сильная, уверенная и красивая. Вся моя семья объединяет различные расы, цвета кожи, волос и разный рост. Это наша реальность, и наши дети должны знать, насколько прекрасно это разнообразие", – поделилась Хлои Кардашян.