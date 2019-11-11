Домашний бизнес: как превратить хобби в источник дохода

Детский психолог по образованию и мать троих детей в собственном доме обустроила сыроварню, готовую продукцию с которой продает через интернет. Теперь любимое хобби, которое приносило удовольствие, стало источником дополнительного заработка.

Начинать собственное дело Ольге Билоус было трудно, но теперь ее продукция идет нарасхват.

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Вырученные деньги семья вкладывает в ремонт дома. Со временем планируют расширять производство.

Мы делали не одну попытку. Не удавалось, но мы пробовали снова и снова. Испортили столько молока, что и вспоминать не хочется. Но рядом с тем было и то, что удавалось. И вот за четыре месяца сформировался идеальный сыр,

– рассказала Ольга.

А вот 15-летняя школьница Анастасия после уроков колдует на кухне. Девушка выпекает торты на заказ. Сладкоежка с детства, Анастасия всегда мечтала создавать кулинарные шедевры.



15-летняя Анастасия создает сладкие кулинарные шедевры, которые продает через интернет

Пекарскому искусству Анастасия училась на специальных курсах. Теперь оригинальные изделия реализует через социальные сети. "Не скажу, что теперь это хобби. Ведь я определилась, что кулинария станет моей будущей профессией. Я и сейчас ее воспринимаю как профессию. И хоть пока зарабатываю только в домашних условиях, но со временем открою собственную кондитерскую", – пояснила Анастасия.

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Специалисты-экономисты уверены, что благодаря Анастасии, Ольге и другим энтузиастам и держится наша экономика. Их настойчивость и рвение – залог успешного бизнеса. Они не ждут дотаций или помощи, не требуют особых правил и привилегий, а самостоятельно реализуют идеи и создают собственный продукт.

"Сначала есть идея, потом она формируется в стартап, который впоследствии становится маленьким предпринимательским проектом. А потом маленькой компанией. А потом большой. Чем больше будет таких проектов, тем больше будет возможностей для развития нашей страны,

– отметил экономист Игорь Гарбарук.

Экономисты говорят, что от идеи до большого бизнеса – путь тернистый. Но главное – чтоб было желание.