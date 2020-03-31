Фотограф показал потрясающие фотографии семей на самоизоляции: фото сделаны через окна

Фотограф Стивен Ловекин из-за быстрого распространения нового коронавируса COVID-19 решил показать, как живут люди в условиях изоляции и сделал выразительные портреты семей из городка Дитмас Парк в Бруклине, штат Нью-Йорк.

Какой была цель фотографа? Он хотел продемонстрировать чувства этих людей и их призывы, которыми они хотят поделиться со всем миром, пишет Popsugar.

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"Я как любитель фотографии всегда любил снимать портреты, ведь это процесс, который позволяет установить связь между фотографом, субъектом и зрителем", – сказал Стивен.

Мужчина добавил, что чувствует себя вынужденным документировать распространение COVID-19 и людей на самоизоляции. Проект Стивен начал в середине марта и он уже получил положительную реакцию в своих социальных сетях.

"Я надеюсь, что в это время хаоса и неуверенности этот проект поможет людям почувствовать себя более связанными, хотя мы все сейчас отделены друг от друга. Если мы будем продолжать изолированно общаться с окружающими людьми, то сможем пережить это вместе. Это будет непросто, но нам нужно оставаться дома в безопасности, чтобы "скоро быть вместе", – подытожил Стивен.

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Отметим, что Стивен всегда защищал себя, надевая маску и перчатки, а фото снимал на расстоянии как минимум 12 футов (около 3,5 метра).

"Герои фото или приветствовали меня у двери, пока я находился на тротуаре или махали руками через окно. Для фото мы выбирали окно, а все дело занимало несколько минут. Окно – это то, через что мы смотрим на мир. Оно буквально обрамляет картину, как люди могут смотреть на нас или мы на мир", – говорит фотограф.