Как научить детей управлять своими эмоциями: важные советы

Эмоции соответствуют определенным событиям в нашей повседневной жизни, однако иногда нам бывает сложно справиться с "подъемами и падениями" настроения. Поэтому родители должны научить малыша с детства управлять своими эмоциями.

Ниже опубликованы простые советы для родителей, которые могут помочь воспитать эмоциональное здоровье ребенка и научить правильно реагировать на различные жизненные переживания, передает издание Mother.ly.

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Каждый способ нужно поделить и обучать им на соответствующем возрастном уровне ребенка, а затем углублять со временем.

Отметим, что лучшей школой эмоций является коллектив. Контактируя с другими детьми, ребенок в любом случае будет пытаться определять настроение сверстников, их отношение к нему, распознавать эмоции в различных ситуациях.

Как научить детей управлять своими эмоциями

Скажите, что эмоции временные

Независимо от того, какую эмоцию вы чувствуете – счастье или гнев – это временно. Но дети могут часто ошибочно считать, что эмоции постоянные, и думают, что "темная туча над головой" (плохое настроение) никогда не оставит их, но это не так.

"Это пройдет" – девиз, который следует использовать многим взрослым, чтобы напомнить малышам о временном настроении.

Внутри человека – радость, и это ваше естественное состояние

В центре нашего бытия – добро, которое приравнивается к положительной энергии или радости. Это естественное состояние вашего ребенка. Но его/ее печальные чувства – гнев, печаль, волнение, паника, разочарование – могут затмить это естественное состояние.

"Научите ребенка пропускать эти непростые эмоции, как облака, а внутреннее солнце (добро) вновь сиять", – отмечают психологи. Для этого используйте глубокое дыхание, чтобы помочь ребенку успокоиться.

Существуют различные типы эмоций

Дети переживают полный спектр эмоций, от несчастья к счастью, но они не всегда понимают эти типы эмоций. Ведь некоторые настроения быстрые или медленные, легкие и позитивные или негативные. Например, гнев – это быстрая эмоция, однако иногда его трудно обуздать.

Но когда ребенок понимает, что он сильнее своего гнева, то он может собраться и отпустить плохую эмоцию. Как научить ребенка различать эмоции? Поговорите с ними о них, отмечая хорошо ли с ними сталкиваться или нет. Начальные разговоры могут быть такие: "Чувствовал/а ли эту эмоцию раньше? Это произошло быстро?", "Ты чувствовал/а это, когда был/а маленькой?"

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Все эмоции полезны

Ваши эмоции только посылают вам сигналы о том, что происходит внутри вас, поэтому каждая эмоция является полезной, независимо от того, положительная она или отрицательная.

Помогите детям понять, что эмоции являются ни хорошими, ни плохими, а просто важные сигналы для их положительного эмоционального развития.

Никто не может сделать это за вас

Дети должны научиться брать ответственность за свою эмоциональную жизнь и осознавать, что они сами управляют настроениями. Поэтому они должны пройти обучение, как разбираться в эмоциях: гневе, смущении, радости и тому подобное.