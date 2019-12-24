Как помочь ребенку найти друзей: советы родителям

Иметь друзей – это не только удовольствие, но и необходимость в жизни ребенка. Ведь именно дружба помогает малышам усовершенствовать общение, сопереживание, решение проблем и даже развивает творчество. Психологи утверждают, что друзья помогают детям научиться ладить с другими и взаимодействовать с миром.

А ваш ребенок имеет проблемы с поиском друзей? Вы можете помочь малышу почувствовать себя увереннее с детьми с помощью простых советов, передает издание Parents.

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Барьером для некоторых детей в развитии дружеских отношений может стать застенчивость, но родители могут помочь ребенку преодолеть ее. Для этого нужно научить малыша навыкам, которые помогут ему стать увереннее и открытее.

Как воспитать социальные навыки

Практикуйте приветствия

Поощряйте ребенка здороваться с кем-то новым и спрашивать его имя. Ваш ребенок может практиковать приветствия с членами семьи и друзьями семьи, пока ему не станет комфортнее знакомиться с кем-то новым.

Начните с маленьких шагов

Начните с того, чтобы постепенно подвергать своего ребенка социальным ситуациям. Вы можете пропустить какую-то вечеринку на именины с двумя десятками детей и вместо этого устроить своему чаду короткую прогулку в магазин, к примеру, с соседкой и ее дочерью.



Развивайте социальные навыки ребенка / Фото imagesbase

Разыгрывайте ситуации дома

Застенчивые дети чувствуют себя комфортнее в собственном доме, поэтому устраивайте ситуации дома и организуйте деятельность, которая требует меньшего количества разговоров и большего участия. Так ваш ребенок не будет завален новой средой, работая над своей застенчивостью.

Мероприятия по содействию дружбе

Даже если ваш ребенок не застенчив, помочь ему подружиться не означает просто отдать ребенка в кружки, балет или баскетбол. Существуют различные способы, которые помогают формировать его взгляд на дружбу, развивать социальные навыки и предоставляют ему возможность знакомиться с другими детьми.

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В частности, вы можете сыграть в игры. Игры – это прекрасный способ помочь ребенку играть в паре или по очереди, чтобы ребенок научился быть отличным другом и партнером. Начните с легких настольных игр, а затем добавьте более сложные партнерские игры. После того, как ваш ребенок научится играть в эту игру, пригласите его друга или подругу поиграть с вашим ребенком.

Также вы можете научить ребенка помогать другим. Ведь так дети учатся сопереживать, заботиться о других и т.д. Вы можете начать с простых задач: сбора лишних игрушек для детских детдомов или изготовления печенья для соседа и тому подобное.