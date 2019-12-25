Как понять, что ваш ребенок – гений: 11 признаков

Высокий IQ не всегда является признаком гениальности, ведь оценить умственные способности ребенка только с помощью теста невозможно. Однако, существуют признаки, которые указывают на то, что ваш малыш может стать знаменитым художником, успешным бизнесменом или политиком мирового уровня. Однако для этого нужно вовремя увидеть таланты ребенка и развивать их.

Поэтому ученые объяснили, по каким признакам можно определить гениальность ребенка, передает издание ADME.

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Дети рисуют, пишут и визуализируют

Одаренный ребенок хранит в памяти все, что видит. Поэтому если после посещения нового места ваш малыш может нарисовать полную схему увиденного, то это свидетельствует, что у него незаурядные способности. Это явление называется фотографической памятью и есть такая особенность только у 2-10% детей.

Малышня "витает" в облаках

Умные дети – это ангелы всегда с безупречным поведением, ведь они часто заняты своими мыслями и «не слышат» родителей. А еще составляют разные истории, порой ложные. Такая фантазия шокирует родителей, однако богатое воображение – это признак высокого интеллекта.

Они быстро говорят

Быстрый темп речи свидетельствует о неординарных умственных способностях. А все потому, что у детей большой словарный запас. Обычные дети начинают говорить короткими предложениями примерно до 2 лет, а одаренные к этому времени могут составить сложную фразу.

Однако иногда бывает и так, что одаренные дети поздно осваивают язык. Ученые считают, что у таких малышей развился синдром Эйнштейна (считается, что Альберт Эйнштейн неохотно общался с окружающими до 7 лет).



Родители могут не подозревать, что их ребенок – гений / Фото Unsplash

Дети не страдают от перфекционизма

Одаренные дети обычно выбирают одну отрасль знаний или чередуют интересы. К тому же, любимый предмет дети могут изучать часами, зато "неинтересные" дисциплины маленькие гении забрасывают. Поэтому если ваш ребенок будущий великий математик, то к языкам он может проявлять пренебрежение.

Отметим, что ужасный почерк – это еще один признак потенциального гения. Ведь если ребенок пишет быстро и неаккуратно, то, вероятно, он не успевает за полетом своей мысли.

Такие дети общительны

Существует понятие "социального интеллекта" – так, социальные гении умеют и любят строить отношения с окружающими. Поэтому если ваш ребенок может увлечь друзей новой игрой и ему не чужды понятия справедливости, то он тоже одаренный.

Важно обратить внимание и на эмоциональный интеллект – это способность управлять своими и чужими эмоциями. Из таких детей вырастают успешные руководители, политики и маркетологи.

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Дети проводят много времени со взрослыми

Будущий гений много говорит со взрослыми. Часто дети индиго дружат со старшими ребятами. Однако, общение со сверстниками необходимо даже вундеркиндам. Психологи предупреждают, что умные дети могут чувствовать себя одинокими.

Они проявляют активность

Будущие гении очень активны, а чтению и письму часто учатся самостоятельно. Ученые говорят, что умные дети непоседливы и требуют движения. Это способ познания окружающего мира.

Они склонны к занятиям, которые развивают мелкую моторику

Если ваш малыш увлеченно возится с мелкими предметами (занимается бисером или пытается складывать пазлы), то у вас растет талантливый ребенок. Мелкая моторика способствует развитию выдающегося интеллекта. Но помните, что все игры с мелкими предметами должны проходить под присмотром взрослых.



Гениями могут стать активные дети / Фото Unsplash

Они имеют хорошее чувство юмора

Чувство юмора – это мощный показатель интеллекта. Способность шутить самому и понимать шутки других людей говорит о развитом абстрактном мышлении. У такого ребенка будет много друзей. Однако будьте внимательны к ребенку, ведь за его шутками может скрываться серьезный стресс.

Им свойственна уязвимость и эмоциональность

Впечатлительные и эмоциональные дети имеют незаурядные творческие способности. Однако, нервная система вундеркиндов подвергается серьезным нагрузкам из-за огромного количества информации. Врачи предупреждают: даже если ваш малыш рассуждает как зрелый человек, то это еще не делает его взрослым.

Психологи немало размышляли над вопросом о том, в какой среде может вырасти одаренный ребенок. По словам ученых, идеальные родители будущего гения выглядят так: