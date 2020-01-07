Как понять, что вы избаловали своего ребенка: 10 распространенных признаков

Никто из родителей не хочет вырастить избалованного ребенка, но иногда желание дать детям самое лучшее приводит к таким последствиям. Психологи рассказали, как понять, что ситуация выходит из-под контроля.

Синдром избалованного ребенка – так это называется на языке науки – характеризуется определенными моделями поведения, передает издание AdMe.

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10 признаков того, что вы избаловали своего ребенка

Ребенок может быть вежлив с другими, но вы от него "спасибо" не дождетесь

Ребенок может демонстрировать хорошее воспитание при посторонних, но в кругу семьи даже не благодарить родных. Это доказательство распущенности, ведь дети забывают говорить "спасибо" не нарочно, а потому, что принимают все, что делают для них близкие, как должное.

По мнению психологов, такое поведение в будущем может привести к проблемам в межличностных отношениях, потому что родители не научили ребенка быть благодарным тем, кто для них ближе всех.

Не может справиться с простыми домашними делами

Одна из задач ответственных родителей – помочь ребенку стать самостоятельным. Идеально, если в 3 года дети уже могут убирать за собой игрушки, в 7 – управляться с пылесосом, в 13 способны сами почистить и отварить картофель на всю семью.



Не бойтесь давать детям домашние обязанности / Фото luchanka

Но если все попытки привлечь ребенка к домашним делам кажутся напрасными – ребенок говорит, что не хочет, не умеет или у него не получается и вы с этим миритесь – это признак распущенности.

Согласно статистике, современные дети в возрасте 3-12 лет помогают по хозяйству около 3 часов в неделю (а за компьютером, кстати, проводят не менее 14). К тому же, это необходимые умения и важные жизненные навыки, которым следует научить каждого ребенка.

Ребенок не ладит со сверстниками, считает, что они ведут себя неправильно

В общении с другими детьми распущенный ребенок совершенно не готов столкнуться с тем, что нужно не только брать, но и отдавать. Неумение учитывать потребности других, нечувствительность к ним, делает его нежелательным в кругу сверстников. Ему становится некомфортно, он считает, что все дети ведут себя "неправильно".

Устраивает истерики, когда не получает желаемого

Малыши часто не умеют выражать свои чувства, не справляются с эмоциями, устают, плачут, падают на пол и стучат ногами, но это – нормально. Тогда им нужно помочь и посочувствовать.

Если же ребенок уже вышел из дошкольного возраста, но все еще продолжает вести себя как малое дитя, при этом выбирая время и место для демонстрации своих слез, то он явно манипулирует.

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Не любит деятельность, в которой есть элемент соревнования

Важный урок, который нужно поднести ребенку в детстве, заключается в том, что все мы время от времени можем проигрывать, в этом нет никакой трагедии и проигрыш следует воспринимать достойно.

С избалованным ребенком всю жизнь играют в поддавки, его не учат получать удовольствие от самого соревнования. Поэтому столкнувшись с тем, что во взрослой жизни он не всегда будет выигрывать, он будет избегать любой соревновательной деятельности, особенно в команде.

Имеет низкую самооценку, неуверен в себе

По мнению психолога Эми Маккриди, автора книги "Как перевоспитать маленьких диктаторов", родители часто лишают ребенка веры в себя, возможности учиться на ошибках и преодолевать несчастья. Раз за разом сталкиваясь с реальным миром, избалованные дети теряются, не понимают, как это исправить, и начинают сомневаться в своих способностях.

Претендует на все ваше свободное время

Избалованный ребенок сильно зависит от своих близких, потому что он – центр их вселенной. Да, важно уделять внимание сыну или дочери, но дети должны понимать, что у родителей есть свои потребности. Когда вся жизнь семьи крутится вокруг желаний ребенка, это верный признак того, что ребенок распущен.

Ребенок не признает авторитетов, вступает в споры со взрослыми

Нормально, когда родители отстаивают интересы своего ребенка, но если за закрытыми дверями они не разбираются в проблемах, а продолжают критиковать учителей и других взрослых, то у ребенка возникает ощущение собственной безнаказанности.

Ему начинает казаться, что только он всегда прав, а все остальные – "дураки". К тому же, для избалованного ребенка даже папа не авторитет.



Учите ребенка уважать взрослых и родных / Фото change one life

Ребенок не знает цену деньгам

Родители должны дать ребенку понимание того, что деньги зарабатываются, а не "берутся из тумбочки". Если же мама или папа постоянно покупают ребенку все, чего он хочет, то они рискуют вырастить избалованного ребенка, который не считает семейный бюджет важнее своего "хочу".

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Исследования показывают, что избалованные дети взрослом возрасте имеют меньше шансов на финансовую самостоятельность и гораздо больше подвержены риску банкротства. Они могут брать кредиты на сиюминутные капризы, не задумываясь о том, как будут потом рассчитываться.

Не умеет управлять своими эмоциями

Все мы порой не справляемся с эмоциями, но в избалованных детей нет даже шанса научиться контролировать себя. Любое горе для них настоящая драма, а смех становится столь же безудержным, как и слезы. Они не привыкли сдерживаться, анализировать, говорить о том, что с ними происходит и что они чувствуют.