Какие генетические черты передаются детям от мамы, а какие – от папы
Не секрет, что родительские гены и их образ жизни влияют на внешний вид и здоровье ребенка. Интересно, что гены отца чаще становятся доминантными, то есть проявляют себя, однако некоторые черты в вас исключительно от матери.
Так какие именно гены передаются ребенку от мамы, а какие – от папы, сообщило издание Coma.
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Какие генетические особенности дети наследуют от папы?
- Заболевания сердца
Исследование ученых из университета Лестера выяснили, что мужчины почти на 50% чаще подвержены заболеваниям, которые поражают коронарную артерию (когда уменьшается доставка кислорода в сердце). И эта особенность может передаваться сыновьям.
- Психические расстройства
Самые распространенные психические расстройства, которые передаются от мужчин к детям – это шизофрения и СДВГ. А с возрастом отца риск повышается, поскольку с годами ДНК человека мутирует. Зато ДНК женщин не меняется на протяжении всей жизни.
- Проблемы с зубами
От папы ребенок может перенимать и проблемы с зубами. Ведь мужские гены, которые отвечают за форму челюсти и здоровье зубов, гораздо сильнее, чем женские. Поэтому от отца сын или дочь может получить кривые зубы или слабую эмаль.
От отца к ребенку может передаваться проблемы с зубами / Фото "Украинская правда"
- Проблемы с деторождением
Мужчины с низким качеством спермы могут "передать" такую же проблему своим сыновьям. Так утверждают ученые в исследовании, опубликованном в журнале Human Reproduction.
Даже, если паре и удалось родить ребенка с помощью ЭКО (искусственного оплодотворения), сыновья, скорее всего, будут бороться с бесплодием так же, как и их папы.
- Пол ребенка
Именно гены отца определяют, кто у пары родится – мальчик или девочка. Если сперма отца несет Х-хромосому, то объединившись с Х-хромосомой матери, выходит девочка. И наоборот – если сперма отца заряжена Y-хромосомой, будет мальчик.
А чтобы спрогнозировать пол будущего ребенка, нужно посмотреть на генеалогическое дерево отца, говорится в исследовании, опубликованном в Science Daily.
Пол ребенка можно определить генетически / Фото Mypregnancy
- Цвет глаз ребенка
На самом деле гены обоих родителей играют свою роль в том, какой цвет глаз получит ребенок. Но чаще всего ему передаются черты лица и цвет глаз отца – его гены доминируют над генами женщины.
- Рост ребенка
Это тоже очень зависит от родительских генов. Если отец высокий, то дети тоже будут высокими.
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Какие генетические особенности дети наследуют от матери?
- Интеллект
Сыновьям интеллект передают их матери. Дочери наследуют ум и от папы, и от мамы. Но лишь 40% интеллекта передаются генетически, остальные 60% - зависят от воспитания и обучения.
Интеллект от отца генетически передается только дочерям, и то – наполовину. А сын может унаследовать интеллект только от своей матери, который она, в свою очередь, унаследовала от своего отца.
Сыну может передаться интеллект мамы / Фото UkrMedia
- Внешность
Большую часть внешности сыновья получат от мамы. В случае рождения девочки, она получает одинаковое количество генов от обоих родителей, поэтому ее внешность угадать наперед не получится.