Мама разрешила своей 8-летней дочке выбирать ей одежду: милые фото идей от маленькой стилистки

Американская блогер Виктория Ричардс позволяет своей 8-летней дочке выбирать для нее модный look на неделю. Маленькая стилистка даже предложила женщине покрасить волосы в какой-то безумный цвет и мама согласилась. Поэтому, предлагаем вам посмотреть несколько фото нарядов от девочки для мамы.

Мода во время самоизоляции – это что-то интересное. Так, для некоторых людей, которые работают из дома, это может быть пижама или "умная повседневная одежда" – когда сверху они одевают рубашку, а снизу пижамные штаны или даже нижнее белье, ведь их все равно видно только до пояса на конференции или совещании онлайн.

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Однако сейчас в сети активно распространяются хэштеги #dontrushchallenge и #stayathomechallenge, где можно заметить, как самоизоляция позволяет вашей "внутренней моднице" или детям взять все в свои руки и одеть что-то крутое и неординарное.

Этот эксперимент однажды попробовала и блогер Виктория Ричардс из США, пишет HuffPost. Женщина позволяет своей 8-летней дочери одевать ее и это выглядит довольно интересно и волшебно.

Вот что из этого получилось: смотрите фото

Понедельник

Понедельник начинается в довольно строгом наряде. Это первый выбор ее девочки – платья 1970-х годов, совмещенное с яркой коралловой помадой.

"Старинные солнцезащитные очки сочетаются в одежде. Я очень удивлена ее выбором и могу даже носить это в будущем", – заверила женщина.

Вторник

Во вторник ее дочь выбрала известково-зеленое атласное платье с неоновыми очками. "Моя дочь поразила, предложив мне накрасить губы темно-фиолетовой помадой. Этот наряд я могу носить на ежедневную прогулку в парке или шопинг", – добавила мама.

Среда

Для этого дня доченька выбрала платье в горошек. Последний раз женщина надевала его на вечеринку 10 лет назад, прежде чем родить детей. Дочь объединила эти наряды с контрастной зеленой курткой 80-х годов, коричневыми сапогами до щиколотки и яркой красной помадой.

Четверг

"Это просто "вау". В четверг я могу одеть леопардовый принт. Особенность этого наряда – подборка одежды совсем не соответствующей друг другу. Есть пара леопардовых гетров, совмещенные с платьем другого типа леопардого принта и синей юбкой с пальмовым принтом и серыми кожаными ковбойскими ботинками", – сказала мама.

Пятница

"Почему бы тебе не покрасить волосы в crazy (сумасшедший) цвет?"– предложила маме ее маленькая стилистка. И женщина сделала это, ведь в конце концов везде карантин, поэтому покрасила волосы в фиолетовый цвет.

"А одеяние такое: большая розовая юбка из тюли и футболка с тремя волками, которые воют на месяц. "Ты похожа на принцессу!"– позже мне сказал мой трехлетний сын", – ответила женщина.

Суббота

Ее 8-летняя дочь сказала, что выбрала что-то особенное для субботы. Так, женщина должна была надеть блестящее платье с элементами золота, которое она купила за 2 фунта в благотворительном магазине и никогда не носила. А добавила к этому девочка джинсовую жилетку.

Воскресенье

"Я люблю это платье", отметила девочка, вручая маме наряды на воскресенье: ярко-красное бальное платье в пол. "Это на самом деле прекрасно, особенно с этим цветом волос. Как я могла сопротивляться?", – ответила мама.