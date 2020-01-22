Мама связала копию сына-подростка, потому что он начал проводить с ней меньше времени: фото

Дети вырастают и начинают все меньше времени проводить со своими родителями. Однако, мама Марика из Нидерландов решила радикально подойти к этой проблеме и связала себе копию сына. Это выглядит мило и жутко одновременно.

Создавала своего "сына" женщина около двух месяцев и потратила на это 35 мотков пряжи. "Вязаный подросток" имеет натуральную величину. К тому же, Марика связала ему бейсболку, кеды и толстовку с надписью "Punks not dead" ("Панки не умирают").

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Женщина признает, что создание "сына" из пряжи было скорее забавой и попыткой привлечь внимание ее двух сыновей, которые уже подросли. Однако остроумная выходка мамы стала популярной в интернете (судя по фотографиям, настоящие сыновья тоже не против "потусоваться" со своим вязанным "братом").

Неизвестно, стали ли после этого сыновья Марики проводить с ней больше времени, зато теперь у нее точно есть как минимум один сын, который не спорит и всегда рядом.