Мама уже в пути увидела, что забыла дома детей, которых нужно было везти в школу: смешное видео

Нет идеальных людей, все время от времени делают ошибки. Иногда мы можем случайно насыпать в чай соли вместо сахара или забудем что-то забрать из дома. Так, одна мама, которая на машине везла детей в школу, только в дороге увидела, что детей не было на задних сиденьях – она просто забыла их дома.

Видео с утренним курьезом этой мамы стало вирусным в соцсети.

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"Их нет в машине. Я еду в школу без своих детей, я везу детей в школу, даже не имея их в машине", – сказала мама, смеясь. Теперь женщина должна вернуться назад и забрать их еще раз.

"Я не могу поверить! Я оставила своих детей дома! Я должна была взять их в школу, потому села в машину и уехала. О боже, я такой идиот. Я сегодня утром полусплю. Где мои дети?", – говорит на видео мама.

She rlly drove her kids to school but her kids weren’t in the car i can’t stop laughing pic.twitter.com/cgOgJuTajR — prriissss (@torrespriss) February 24, 2020

Ее смех – это, пожалуй, лучшая часть короткого 46-секундного видео, которое уже набрало в 3,9 миллиона просмотров.