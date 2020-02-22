Мама зафиксировала первый год сына на фото с бургерами: невероятная идея в фото

Мама и шеф-повар Линдси Моррисон придумала замечательную идею для ежемесячных фотографий своего сына Грэма. Женщина в течение первого года фотографировала рост мальчика с помощью бургеров.

Эти волшебные фотографии Линдси публиковала в своем инстаграме.

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Женщина призналась, что она до беременности не ела соленую пищу, пока не пошла учиться в кондитерскую школу. Там она попробовала гамбургер и так сильно его полюбила, что готова была повесить его фото над кроватью.

Однако муж ей отказал. Поэтому когда у нее родился ребенок, у женщины сразу возникла эта идея в голове.

Когда пришло время делать ежемесячную фотографию младенца, я решила это сделать. К тому же, раньше я видела фотографии младенцев на фоне пиццы,

– сказала Линдси изданию Popsugar.

Конечно, это было сделать нелегко. Ведь нужно было развлекать ребенка, чтобы он смотрела в камеру. "Также однажды мне пришлось менять подгузник ребенку во время фотосессии и моя собака съела один гамбургер!" – рассказала Линдси.

Кроме того, со временем Линдси организовала вечеринку ко Дню рождения малыша, приготовив детские бургеры.