Семья из Нью-Гемпшира, что в США, хорошо общалась с медсестрами, которые лечили их отца. Однако мужчину спасти не удалось и медперсонал сообщил членам семьи о его смерти записками через окно. Эти фото уже стали вирусными.

Когда Рене Джонсон был принят в католический медицинский центрв Манчестере на лечение COVID-19, его пятеро детей со своими семьями установили рядом на парковке «лагерь», чтобы выразить свою поддержку, пишет издание People.

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Они не могли посетить его лично из-за ограничений и последние две недели они просто ждали новостей на улице от медсестер, поэтому очень подружились с ними.



Семья всегда поддерживала папу в больнице / Фото Fox.tv

Медперсонал всегда здоровался с ними через окно и оповещал о состоянии здоровья Джонсона. Они также передавали поздравления, приятные слова и держали мужчину за руку вместо родственников. "Я действительно благодарен им, что они держали за руку моего папу, когда мне это хотелось сделать", – говорит сын мужчины.

И когда мужчина умер, медсестры с помощью записки через окно сообщили семье о смерти папы. "Он в мире. Нам так жаль", – написали они. Детей Джонсона этот жест очень впечатлил.



Медсестры сообщили семье о смерти папы через окно / Фото People

"Я не могу словами описать, сколько эти люди сделали для моего отца. Они герои в этом. Я просто не могу поверить, что они такое сделали для нас, и я просто никогда этого не забуду", – сказал парень.

После смерти отца семья продолжает приходить в больницу, чтобы выразить поддержку медперсоналу и другим больным пациентам.