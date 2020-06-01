Ежегодно 1 июня в мире отмечают международный день защиты детей. Он напоминает всем об их правах, потребностях и желаниях.

Журналисты 24 канала подготовили материал о 3 невероятных историях украинских детей.

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Будущий дизайнер

В свои 11 лет Алиса Пономаренко из Балаклеи, что на Харьковщине, стала волонтеркой. Девушка шьет защитные маски для медиков, продавщиц и военных. Она уже сделала почти 3 тысячи. Алиса раздает маски бесплатно взрослым и детям.

"Я шила врачам, а вот сейчас буду шить для детских садов. 2 сады заказали для воспитателей", – рассказала волонтер.



Маски, которые шьет 11-летняя Алиса / Скриншот с видео

Ткань присылают волонтеры, а заготовки под маски Алисе помогает делать вся семья. Заниматься волонтерством девочка начала год назад. Тогда школьница попросила купить ей вместо желаемого мобильного телефона швейную машинку. И, удивив всю семью, стала шить игрушки, которые продавала через фейсбук.

Так ее изделия разлетелись по миру. Также, кроме волонтерской работы, Алиса хочет стать профессиональным дизайнером.

Будущая архитектор

Шестнадцатилетняя Олеся из Львова мечтает стать архитектором. С четырех лет девушка живет в приемных семьях. Школьницу и еще четырех ее братьев, двух родных и двух двоюродных, воспитывает Оксана.



Львовянка Оксана мечтает стать архитектором / Скриншот с видео

Олеся отметила, что в этой семье чувствует себя комфортно и безопасно. А все планы девушки поддерживает мама Оксана. 6 лет назад женщина стала мамой-воспитательницей детского дома и уже воспитала с десяток детей.

Когда ты просто приезжаешь к детям в детские дома, и потом уезжаешь, а они остаются там, долго у меня были такие мысли, что я могу сделать больше,

– пояснила женщина.

Будущий защитник Украины

Одиннадцатилетний Егор с родителями переехал во Львов с Востока. Когда папа уехал на войну, парню было всего 7 лет.

"Он был на войне, мы с матерью в селе жили без связи. Я с ним не разговаривал, кажется. Он передавал какие-то сувениры с фронта", – рассказал мальчик.

После возвращения отца Егор решил, что пойдет в спецназ и будет защищать Украину.



11-летний Егор с папой / Скриншот с видео

Папа Дмитрий Кулиничев отметил, что сын хочет поступить в лицей имени Героев Крут.

На вопрос, какова его мечта относительно войны в Украине, Егор ответил, что хочет, чтобы она закончилась, и удалось вернуть все, что захватила Россия.