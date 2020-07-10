В современном мире уже давно является нормой, когда папа полноценно разделяет с мамой обязанности и заботу о малыше. И если о том, как готовиться к материнству женщине, уже много написано и сказано, то для пап советов совсем мало.

На самом деле, полностью подготовиться к отцовству невозможно, ведь жизнь очень непредсказуема и каждый ребенок требует разного подхода. Но любая подготовка – это лучше, чем ничего, пишет Healthline.

Интересно 25 очаровательных фотографий, которые показывают трогательные моменты папы и дочери на ее свадьбе

Поэтому ниже читайте несколько важных вещей, которые точно стоит сделать будущим папам.

Как подготовиться к тому, что вы скоро станете папой

Начните исследовать эту тему

Мужчины, хоть и не вынашивают ребенка, тоже являются частью беременности. И если ваша жена страдает от токсикоза, то узнайте о таких проявлениях беременности больше. Ведь ваша поддержка ей сейчас очень нужна.

А когда придет время родов и ухода за малышом, эти знания точно облегчат этот опыт. Поэтому прочтите важную информацию о родах, как кормить и менять памперсы ребенку.

Займитесь собственным здоровьем.

Этот пункт является очень важным как для папы, так и для ребенка. Поэтому бросьте курить, если у вас такая вредная привычка, это повышает риски врожденных пороков сердца. Также стоит посмотреть, не пришло ли время обновить собственные прививки.

Пересмотрите свое питание. Ведь полноценный и здоровый рацион наполнит вас энергией, что вам очень нужно для воспитания ребенка.

Говорите об отцовстве с женой

Обсудите подробно тему отцовства и то, какими родителями вы хотите быть, какие методы в воспитании использовать, кто будет ухаживать за ребенком, а кто будет работать.

Беспокойтесь о беременной жене / фото 4mama

Важно понимать, что все эти беседы будут иметь чисто теоретический характер. Потому что как только у вас появится ребенок, то все может измениться и к этому стоит быть готовыми.

Поймите, каким папой вы хотите быть

Не у всех детей хорошие отношения с родителями. Но если у вас был лучший в мире папа, то возьмите его опыт в воспитании. Если же ваш отец не очень занимался ребенком, то подумайте о том, хотите ли вы быть таким же?

Поэтому найдите свой подход к ребенку, ведь именно вы решаете, каким быть папой.

Ходите с женой на встречи к врачу

Да, возможно, у вас не всегда получается посещать встречи жены с врачами, но делайте это каждый раз, когда есть такая возможность.

Обязательно стоит пойти с женой на УЗИ, чтобы увидеть своего ребенка и узнать его пол. Но быть рядом во время обычного визита к врачу тоже важно.

Читайте также Какой будет типичная семья в 2050 году: неожиданные прогнозы ученых

Найдите друзей-отцов

Это очень классно, когда вы опираетесь на чей-то опыт. Поэтому поговорите с коллегами, у которых есть дети, или присоединитесь к онлайн-сообществу отцов. Их советы вам точно помогут, и у вас будут друзья, с которыми можно будет поговорить обо всем на свете, в том числе и детях.

Поймите, что ваша сексуальная жизнь изменится

И здесь речь идет не только о 6 неделях после родов, в течение которых следует воздержаться от секса. Также на вашу сексуальную жизнь повлияет ребенок: будет недосып, грудное вскармливание, да и не надо забывать про гормональные изменения, которые влияют на сексуальное влечение и настроение.

Но заметим, что секс после рождения ребенка может стать даже лучше благодаря опыту, который пара пережила и который сблизил.

Кроме перечисленных выше дел, вам еще стоит подготовиться ко многим вещам. Да и с рождением ребенка вас ждет еще много интересных открытий.