Найди отличия: 10 семейных фото, которые воспроизвели через несколько лет

Семейные фото могут быть не только прекрасным воспоминанием для всей семьи. Так, несколько семей решили воспроизвести фотографии, сделанные 5, 10 или даже 20 лет назад, поэтому сфотографировались в том же составе и в тех же позах.

Одна из самых крутых причин делать семейные фотографии – это возможность воспроизвести их в будущем и подчеркнуть связь с близкими людьми, передает издание "Биг Пикча".

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Такие фото напоминают, что, несмотря на то, что время летит, некоторые вещи остаются неизменными, особенно, любовь родных. Первая фотография изображает папу и сына в 1980 году, и того же сына, но уже взрослого, со своим малышом в 2018 году.



Фото мужчины с сыном

Следующая фотография сделана с разницей в 13 лет. На ней изображена семья возле елки на праздник, но на второй фотографии родные намного старше.



Семейное фото, сделанное на праздники

Еще одно фото подписано: "Рождественский подарок для нашей мамы". Примечательно, что трое братьев вместе с сестрой сфотографировались в похожей одежде и позах.



Волшебное фото детей когда-то и сейчас

После этого мы видим фото детей и фото 23 года назад. Гримасы у людей, особенно у ребенка, очень смешные, но им удалось их повторить.



Семейное фото через несколько лет

На следующей фотографии изображены 5 детей, которым, как сказано в комментариях, было не просто воссоздать тот самый снимок, но они же это сделали. Забавно, что один из детей сосет соску даже будучи взрослым на другом фото для большего сходства.



Милое фото братьев и сестры

А ради этой фотографии парню с отцом пришлось отправиться в Диснейленд, чтобы воссоздать любимое семейное фото. Сын даже вылез на шею к папе, чтобы фото стало почти одинаковым с тем, которое было сделано несколько лет назад.



Одинаковое фото папы с сыном в Диснейленде

Другой снимок показывает, как семья веселится в детском бассейне. Девушки подписали фото так: "Папа все еще знает, как расслабляться".



Семейное фото в бассейне

На следующем фото снято 3 братьев. В детстве старшие дети помогали воспитывать младшего брата, что видно на фотографии. А на современном фото братья стали в точно такой же позе.



Детское и взрослое фото братьев

Следующие фото с разницей в 50 лет. Парень прокомментировал фотографию: "День отца не был бы привычным без нашего ежегодной традиции переделывать эту фотографию с 1968 года на его первом мотоцикле".



Фото папы с ребенком на первом мотоцикле семьи

Еще одна фотография показывает сестер, которые стали старше на 15 лет. Девушки решили сделать такое же фото, как и в детстве, на кровати.



Девочки в детстве и уже взрослые на фото

Далее на фото изображен брат и его сестры, которые сделали снимок через 26 лет. На фотографии одна девушка подняла платье своей сестре, такое же фото они сделали и через несколько лет.



Фото брата и сестер с разницей в 26 лет