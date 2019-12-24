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Найди отличия: 10 семейных фото, которые воспроизвели через несколько лет

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Одинаковые фото через несколько лет / Биг Пикча

Семейные фото могут быть не только прекрасным воспоминанием для всей семьи. Так, несколько семей решили воспроизвести фотографии, сделанные 5, 10 или даже 20 лет назад, поэтому сфотографировались в том же составе и в тех же позах.

Одна из самых крутых причин делать семейные фотографии – это возможность воспроизвести их в будущем и подчеркнуть связь с близкими людьми, передает издание "Биг Пикча".

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Такие фото напоминают, что, несмотря на то, что время летит, некоторые вещи остаются неизменными, особенно, любовь родных. Первая фотография изображает папу и сына в 1980 году, и того же сына, но уже взрослого, со своим малышом в 2018 году.

Фото з сином
Фото мужчины с сыном

Следующая фотография сделана с разницей в 13 лет. На ней изображена семья возле елки на праздник, но на второй фотографии родные намного старше.

Однакові фото
Семейное фото, сделанное на праздники

Еще одно фото подписано: "Рождественский подарок для нашей мамы". Примечательно, что трое братьев вместе с сестрой сфотографировались в похожей одежде и позах.

Сімейне фото
Волшебное фото детей когда-то и сейчас

После этого мы видим фото детей и фото 23 года назад. Гримасы у людей, особенно у ребенка, очень смешные, но им удалось их повторить.

Кумедне сімейне фото
Семейное фото через несколько лет

На следующей фотографии изображены 5 детей, которым, как сказано в комментариях, было не просто воссоздать тот самый снимок, но они же это сделали. Забавно, что один из детей сосет соску даже будучи взрослым на другом фото для большего сходства.

Фото колись і зараз
Милое фото братьев и сестры

А ради этой фотографии парню с отцом пришлось отправиться в Диснейленд, чтобы воссоздать любимое семейное фото. Сын даже вылез на шею к папе, чтобы фото стало почти одинаковым с тем, которое было сделано несколько лет назад.

Тато з сином в Діснейленді
Одинаковое фото папы с сыном в Диснейленде

Другой снимок показывает, как семья веселится в детском бассейне. Девушки подписали фото так: "Папа все еще знает, как расслабляться".

Фото в басейні
Семейное фото в бассейне

На следующем фото снято 3 братьев. В детстве старшие дети помогали воспитывать младшего брата, что видно на фотографии. А на современном фото братья стали в точно такой же позе.

Діти
Детское и взрослое фото братьев

Следующие фото с разницей в 50 лет. Парень прокомментировал фотографию: "День отца не был бы привычным без нашего ежегодной традиции переделывать эту фотографию с 1968 года на его первом мотоцикле".

Фото тата з дитиною та мотоциклі
Фото папы с ребенком на первом мотоцикле семьи

Еще одна фотография показывает сестер, которые стали старше на 15 лет. Девушки решили сделать такое же фото, как и в детстве, на кровати.

Дитяче фото сестер
Девочки в детстве и уже взрослые на фото

Далее на фото изображен брат и его сестры, которые сделали снимок через 26 лет. На фотографии одна девушка подняла платье своей сестре, такое же фото они сделали и через несколько лет.

Брат і сестри
Фото брата и сестер с разницей в 26 лет

Автор: Мария Бондар
Теги: Семья Родители и дети Фото дня
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