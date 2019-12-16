Настоящий Санта: мужчина создает милые рождественские игрушки и раздает их бедным семьям

Многие дети с нетерпением ждут рождественского утра, чтобы открыть долгожданные подарки от Санты. Однако, к сожалению, есть дети, которые не получат никаких подарков, потому что их семьи едва сводят концы с концами и не всегда могут позволить себе подарки под елку.

К счастью, среди людей есть много доброжелателей, готовых распространять добро и помогать нуждающимся семьям. Одним из таких является Джим Аннис, который уже 50 лет подряд раздает деревянные игрушки собственного производства бедным детям, передает издание Bored Panda.

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80-летний ветеран армии делает игрушки к рождественским праздникам, чтобы подарить их тем, кто больше всего нуждается. Поэтому он ежегодно создает ручные деревянные игрушки и дарит около 300 семьям.



Мужчина делает деревянные игрушки для бедных семей

Мужчина получает некоторые остатки дерева от соседей или знакомых, а другие материалы оплачивает сам. Это стоит ему целых 1000 долларов ежегодно. Однако для него дело не в деньгах, а в том, чтобы дети чувствовали себя счастливыми.

Джим создает различные игрушки – пожарные машины, куклы и даже копилки. Мужчина надеется продолжать это делать до тех пор, пока сможет.



Американец делает игрушки для детей

"Я люблю, когда люди спрашивают меня, сколько мне платят за изготовление этих игрушек. Я говорю им, что моя зарплата – это когда я вижу улыбку на детских лицах.", – ответил Аннис.