Все дети злятся и это нормально, но родители не всегда знают, как правильно успокоить малыша. Однако мы нашли несколько способов, которые помогут детям выразить свои эмоции и справиться с гневом с помощью игр.

Эксперты советуют научить своего ребенка этим стратегиям, пишет издание PopSugar.

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По словам психологов, есть три вещи, которые родителям необходимо знать, если вы хотите, чтобы ребенок правильно применил эти приемы:

Скажите им об этих стратегиях, когда ребенок уже успокоится. Не надо учить его этому во время конфликта или когда ребенок остается сердитым.



Не надо учить его этому во время конфликта или когда ребенок остается сердитым. Продемонстрируйте свои умения . Покажите малышу, что вы тоже можете контролировать свой характер. Помните, дети больше всего учатся тому, что мы делаем, чем мы им говорим.



. Покажите малышу, что вы тоже можете контролировать свой характер. Помните, дети больше всего учатся тому, что мы делаем, чем мы им говорим. Постоянно напоминайте о них: если ваш ребенок злится, забывает использовать эти приемы, то после успокоения сразу напомните ему о них. Со временем малыш привыкнет и будет использовать их.

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Ведите обратный отсчет до успокоения

Очень трудно унять свои эмоции, когда вы чувствуете злость. Но стоит научить своего ребенка в пылу агрессии останавливаться, чтобы взять некоторое время для успокоения, прежде чем отреагировать на ситуацию. К примеру, можно считать до десяти в обратном направлении (10, 9, 8, 7, 6 .. и т. д.)

Ребенку необходимо успокоиться и выпустить пар / Фото ТСН

Научите их обниматься в момент злости

Если ваш малыш готов кричать от злости, то скажите им в этот момент попросить кого-то обнять. Ведь объятия заставляют человека чувствовать себя лучше, даже если он до сих пор расстроен.

Ребенок может в такой момент заплакать. И это хорошо, потому что слезы – признак того, что малыши избавляются от всех плохих чувств (злостью, гневом и т. д.), с которыми ваш малыш пытается справиться.

Попробуйте тихую активность

Попытка дисциплинировать вашего ребенка в момент злости – это бесполезное дело. Когда ребенок начинает злиться или кричать, лучше направить его энергию на какое-то тихое занятие. К примеру, можно выбрать чтение или головоломки и тому подобное.

Поощрение вашего ребенка к спокойной деятельности за несколько минут до того, как у него случится истерика, может помочь устранить ее заранее.

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Спойте песню

Когда ваш ребенок злится, предложите ему спеть какую-то короткую песню или вспомнить какую-то мелодию. Эксперты говорят, что малышам будет трудно разозлиться, если он будет петь любимую песенку.

Направьте энергию в другое русло

Когда человек злится, ему иногда хочется физически выплеснуть этот гнев. Поэтому ребенку можно в этот момент дать какую-то куклу или мяч, который он может ударить и тому подобное.

Поговорите с малышами

Поощряйте вашего ребенка выражать свой гнев словами, например: "Я злюсь, когда вы не позволяете мне играть .."или "Я злюсь, когда вы не позволяете сделать.." и тому подобное. Такая вербализация эмоций полезна для здоровья.