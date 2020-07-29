Как научить ребенка успокаивать свою агрессию и злость: 6 полезных стратегий
Все дети злятся и это нормально, но родители не всегда знают, как правильно успокоить малыша. Однако мы нашли несколько способов, которые помогут детям выразить свои эмоции и справиться с гневом с помощью игр.
Эксперты советуют научить своего ребенка этим стратегиям, пишет издание PopSugar.
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По словам психологов, есть три вещи, которые родителям необходимо знать, если вы хотите, чтобы ребенок правильно применил эти приемы:
- Скажите им об этих стратегиях, когда ребенок уже успокоится. Не надо учить его этому во время конфликта или когда ребенок остается сердитым.
- Продемонстрируйте свои умения. Покажите малышу, что вы тоже можете контролировать свой характер. Помните, дети больше всего учатся тому, что мы делаем, чем мы им говорим.
- Постоянно напоминайте о них: если ваш ребенок злится, забывает использовать эти приемы, то после успокоения сразу напомните ему о них. Со временем малыш привыкнет и будет использовать их.
Как научить ребенка успокаивать свою агрессию и злость: 6 стратегий
Ведите обратный отсчет до успокоения
Очень трудно унять свои эмоции, когда вы чувствуете злость. Но стоит научить своего ребенка в пылу агрессии останавливаться, чтобы взять некоторое время для успокоения, прежде чем отреагировать на ситуацию. К примеру, можно считать до десяти в обратном направлении (10, 9, 8, 7, 6 .. и т. д.)
Ребенку необходимо успокоиться и выпустить пар / Фото ТСН
Научите их обниматься в момент злости
Если ваш малыш готов кричать от злости, то скажите им в этот момент попросить кого-то обнять. Ведь объятия заставляют человека чувствовать себя лучше, даже если он до сих пор расстроен.
Ребенок может в такой момент заплакать. И это хорошо, потому что слезы – признак того, что малыши избавляются от всех плохих чувств (злостью, гневом и т. д.), с которыми ваш малыш пытается справиться.
Попробуйте тихую активность
Попытка дисциплинировать вашего ребенка в момент злости – это бесполезное дело. Когда ребенок начинает злиться или кричать, лучше направить его энергию на какое-то тихое занятие. К примеру, можно выбрать чтение или головоломки и тому подобное.
Поощрение вашего ребенка к спокойной деятельности за несколько минут до того, как у него случится истерика, может помочь устранить ее заранее.
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Спойте песню
Когда ваш ребенок злится, предложите ему спеть какую-то короткую песню или вспомнить какую-то мелодию. Эксперты говорят, что малышам будет трудно разозлиться, если он будет петь любимую песенку.
Направьте энергию в другое русло
Когда человек злится, ему иногда хочется физически выплеснуть этот гнев. Поэтому ребенку можно в этот момент дать какую-то куклу или мяч, который он может ударить и тому подобное.
Поговорите с малышами
Поощряйте вашего ребенка выражать свой гнев словами, например: "Я злюсь, когда вы не позволяете мне играть .."или "Я злюсь, когда вы не позволяете сделать.." и тому подобное. Такая вербализация эмоций полезна для здоровья.