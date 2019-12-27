Обменять сестру на эльфа, а маму – на собаку: о чем дети просили Санту в письмах

Вы когда-нибудь интересовались, о чем дети пишут святому Николаю, Деду Морозу и Санта Клаусу? В американском Музее Санты уже отобрали нынешние самые интересные пожелания и вопросы малышей в письмах к волшебникам.

"Дорогой Санта Клаус, а ты уже жил тогда, когда жили динозавры? Я хочу собаку-робота, дом Барби и щенка", – написала одна девочка Санте.

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Еще одна малышка написала, что была хорошей девочкой, поэтому хочет получить в этом году то, о чем так давно мечтала.

"Это собака! Собака! Собака!!! Я весь год очень хорошо заботилась о своей собаке-тамагочи, но она не настоящая! Санта, я бы даже обменяла свою маму на собаку, если бы это было возможно! Я знаю, что собака — это большая ответственность, но я прошу отца подарить мне собаку с того времени, как мне исполнилось три! И я так устала", – отметил в письме ребенок.

Дорогой Санта, в этом году я вел себя хорошо. Ты должен прийти ко мне, ведь я даже не бил свою сестру велосипедом. Я бы хотел получить телевизор. В моей комнате всегда очень скучно. А как твои олени летают?,

– пишет другой мальчик.

Еще в одном письме написано так: "Дорогой Санта, в этом году я был очень хорошим. А еще у меня должна появиться маленькая сестра. Я не хочу ее. Мама говорит, что это будет здорово, но я слышал, что девочки воняют. Я хочу обменять мою сестру, когда нам ее принесут, на эльфа. Я хотел бы получить в подарок гоночную машинку и гараж для нее. Я оставлю тебе печенье и сэндвич".

В следующем письме мальчик высказал свои сомнения относительно веры в Санту, потому что он увидел, что подарки прятал его дядя.

"Дорогой Санта, я знаю, что до Рождества еще долго, но не прошу подарок, я прошу собаку, я очень-очень хочу получить белого лабрадора. И еще у меня вопрос – я видел, как мой дядя кладет подарки в мамину машину, но это ты должен дарить подарки! Так это ты принес их моему дяде, а он потом положил в мамину машину? Санта, отвечай!", – написал малыш.