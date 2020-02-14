Сколько стоит обслуживание принтера

Перед выбором принтера важно обращать внимание не только на характеристики устройства и его цену, но и на стоимость обслуживания. Некоторые принтеры обходятся в обслуживании довольно дорого, поэтому мы решили посчитать, сколько будет стоить обслуживание такого домашнего или офисного "помощника".

В качестве примера мы взяли многофункциональное устройство Canon Pixma G6040. Заметим, устройство имеет среднюю цену на рынке, однако получило очень хорошие характеристики.

Покупка бумаги

Расходы по этой категории зависят только от объемов печати. Если вы использует принтер только для печати некоторых документов, то вам вполне может хватить и пачки в год. Если же вы планируете печатать большие объемы текстов, то может потребоваться больше бумаги. К тому же, обратите внимание, если вы будете печатать на принтере фото, то вам придется потратить немного больше на специальную бумагу, чтобы снимки получались действительно качественными.

Отметим, от бумаги зависит качество печати, поэтому на нее нужно также обратить внимание. Бумага в целом играет одну из важных ролей при отображении изображения на поверхности. Она также отвечает за качество отпечатка и долговечность сохранения изображения. Часто некачественная бумага может даже вывести из строя технику

В частности, Canon советует выбирать для своих принтеров продукцию собственного производства, или решения от партнеров, которые прошли соответствующую сертификацию. Подробнее о выборе бумаги вы можете узнать из нашего материала.

Пачка обычной бумаги для принтера стоит от 75 гривен (за 500 штук). Что касается фотобумаги то придется заплатить от 118 гривен за 100 штук.

Заправка принтера

Принтер Canon Pixma G6040 оборудован системой непрерывной подачи чернил (СНПЧ), что уже значительно упрощает его обслуживание. Эта система предназначена для подачи чернил из внешних пополняющихся резервуаров к печатающей головке.

Вам не нужно будет покупать дорогие картриджи, можно купить флакончик необходимой краски и самостоятельно его заправить. Однако, при выборе краски также нужно быть внимательным.

Canon использует чернила двух типов: пигментные и водорастворимые. Это сделано для того, чтобы пользователь получал лучшее качество при различных задачах печати.

Производитель советует обращать внимание только на сертифицированную продукцию собственного производства. Только оригинальные чернила дают вам гарантию, при которой их состав позволит вам получить заявленное качество печати и не скажется негативно на конструкции печатающих головок.

К тому же, состав чернил сертифицирован и прошел тестирование, в том числе и на влияние на организм человека при их использовании. Посторонние более дешевые производители данной сертификации просто не имеют и состав их никто не знает.

Более того, принтеры Canon с СНПЧ имеют значительный запас краски "с коробки": до 18 тысяч страниц при монохромной печати и до 7 тысяч страниц при цветной печати. Такой запас краски позволяет не беспокоиться о ее постоянной замене.

Еще один фактор, который удешевляет обслуживание принтеров с СНПЧ – краска в системе не пересыхает. Даже если вы долгое время не пользуетесь устройством, краска в нем будет пригодной для печати в любое время. Однако такое возможно только при правильной эксплуатации устройства.

Стоимость краски для таких систем стартует от 230 гривен.

Замена печатающей головки

Еще один элемент, который может со временем износиться – это печатающая головка. Принтеры Canon используют технологию термоструйной печати. Такая печать построена по принципу некоторого нагрева дюза (сопла) головки и обеспечивает высокое качество напечатанного изображения.

Ресурс печатающей головки в принтерах Canon – 50 000 страниц, а вот в альтернатив конкурентов ресурс пьезоэлектрической печатающей головки около 40 000 страниц.

К тому же, инженеры Canon позаботились о том, чтобы в случае необходимости пользователь мог самостоятельно заменить печатающую головку, не обращаясь к специалистам.

Таким образом, в случае износа печатающей головки вам придется заплатить за саму головку около 2500 гривен (цена указана за оригинальную продукцию) и около 500 гривен за ее замену специалистом.

И не забывайте, что только оригинальные расходные материалы гарантируют сохранение официальных гарантийных обязательств на устройство печати от производителя.

Таким образом, выбирая принтеры Canon, вы можете не беспокоиться о значительных затратах на их обслуживание. Единственное, о чем вам стоит беспокоиться – количество бумаги и время от времени необходимо проверять краску в резервуарах. Принтеры Canon одни из самых экономных в использовании и если вам понадобится замена каких-то важных элементов, то это может произойти не раньше, чем после 2 лет пользования принтером.