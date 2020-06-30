Некоторые родители с радостью разделяют увлечения своих детей. Поэтому ко Дню отца, который был 21 июня, одна британская школа танцев предложила папам, дедушкам и отчимам присоединиться к их дочерям во время занятий балетом. И видео получилось очень трогательным.

И хотя во время карантина занятия в танцевальной школе Патрисии Уил проходят в онлайн-режиме, это не испортило идею сделать танцевальный день для родителей. Так, преподавательница школы Келли Клэр опубликовала видео в фейсбуке, на которых мужчины приняли участие в репетиции балета своих детей.

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На милых роликах отцы сначала разминаются и разбираются в танцевальных движениях и учатся танцевать. Зрителям видно, как тяжело папам, но главное, что они прекрасно проводят время со своими дочерьми и внучками.

Келли Клэр уверяет, что за 13 лет опыта преподавания танцев у нее никогда не было такого веселого и расслабленного урока.

"Этот урок стал отличной возможностью сблизить наших учеников и их родителей. Это был один из лучших учебных моментов в моей жизни", – сказала она.

Смотрите видео, как отцы танцевали с дочерьми балет: