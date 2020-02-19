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Папа вышел на сцену и станцевал балет вместе с 2-летней дочерью, которая испугалась людей: видео

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Папа станцевал балет вместе с 2-летней дочерью / Коллаж "Семьи 24"

Все родители следят за повседневной жизнью своих детей, их мечтами, достижениями и, конечно, неудачами. Так, один папа вышел на сцену чтобы помочь своей двухлетней дочери, которая испугалась выступать, и станцевал вместе с ней балет.

Марк Даниелс увидел, что его дочь Белла испугалась и смутилась на сцене перед таким количеством людей, поэтому он решил прийти ей на помощь.

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На видео видно, как девочка испугалась и отказывалась выполнять балет вместе с другими детьми. Поэтому Марк, держа еще одну младшую дочь Сури на руках, помогает Белле с танцевальными движениями.

Позже мужчина отметил, что Белла была очень напугана и ей нужны были объятия отца.

"Я танцевал вместе с Сури на руках и помогал Белле почувствовать уверенность в себе – я сказал ей, что я ее люблю и она невероятная танцовщица. Потом я спросил, хочет ли она танцевать с папой, и она согласилась, и поскольку я много тренировался с ней дома, я знал все движения", – рассказал Марк.

Смотрите видео, как папа станцевал балет вместе с 2-летней дочерью:

В сети видео набрало огромную популярность, став вирусным. Интересно, что мужчина работает адвокатом и его танцевальные движения привлекли внимание коллег по работе – они сказали, что восхищаются им.

Автор: Мария Бондар
Теги: Семья Дети и несовершеннолетние Курьезные новости Родители и дети
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