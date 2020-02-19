Папа вышел на сцену и станцевал балет вместе с 2-летней дочерью, которая испугалась людей: видео

Все родители следят за повседневной жизнью своих детей, их мечтами, достижениями и, конечно, неудачами. Так, один папа вышел на сцену чтобы помочь своей двухлетней дочери, которая испугалась выступать, и станцевал вместе с ней балет.

Марк Даниелс увидел, что его дочь Белла испугалась и смутилась на сцене перед таким количеством людей, поэтому он решил прийти ей на помощь.

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На видео видно, как девочка испугалась и отказывалась выполнять балет вместе с другими детьми. Поэтому Марк, держа еще одну младшую дочь Сури на руках, помогает Белле с танцевальными движениями.

Позже мужчина отметил, что Белла была очень напугана и ей нужны были объятия отца.

"Я танцевал вместе с Сури на руках и помогал Белле почувствовать уверенность в себе – я сказал ей, что я ее люблю и она невероятная танцовщица. Потом я спросил, хочет ли она танцевать с папой, и она согласилась, и поскольку я много тренировался с ней дома, я знал все движения", – рассказал Марк.

Смотрите видео, как папа станцевал балет вместе с 2-летней дочерью:

В сети видео набрало огромную популярность, став вирусным. Интересно, что мужчина работает адвокатом и его танцевальные движения привлекли внимание коллег по работе – они сказали, что восхищаются им.