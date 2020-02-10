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Пара превратила школьный автобус на удобный дом на колесах, чтобы путешествовать с детьми: фото

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Пара превратила фургон в дом на колесах / Alino

Супруги из Новой Зеландии решили кардинально изменить жизнь – уволились с работы, превратили школьный автобус на комфортный дом на колесах и вместе с детьми отправились путешествовать по миру.

Интересно, что они самостоятельно, без опыта в строительстве сделали ремонт в фургоне, передает издание Alino.

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Почему они решили так поступить? Одной из причин является то, что их работа была слишком напряженной, а стоимость жизни в Окленде была очень высокой – они платили примерно 3 тысячи долларов США за аренду ежемесячно.

Как теперь выглядит обновленный школьный автобус: фото Alino

Теперь супруги сократили свои расходы и, проживая в автобусе, они разработали несколько небольших источников дохода для жизни, в частности ведут собственный канал на YouTube, где рассказывают о путешествиях.

Смотрите одно из видео этой семьи:

 

Автор: Мария Бондар
Теги: Дети и несовершеннолетние Семья Родители и дети Ремонт Транспорт Путешествия Авто Новая Зеландия
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