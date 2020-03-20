Перед открытием собственного дела: 5 вещей, которые должен сделать каждый предприниматель

Быть предпринимателем – это мечта, к которой стремятся многие. Однако некоторые владельцы бизнеса, которые только начинают дело, и даже опытные профессионалы, могут уничтожить все свои усилия благодаря типичным ошибкам.

Эксперты рекомендуют прежде чем открыть собственный бизнес, вы должны подготовить список вещей, которые помогут организовать работу, пишет CNBC.

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5 советов для предпринимателя до открытия дела

Бизнес-план

Есть ли у вас официальный бизнес-план? Если нет, то он вам нужен. Ведь если предприниматели не создают бизнес-план – это, пожалуй, одна из самых распространенных ошибок, ведь бизнес-планы могут помочь вам определить проблемы с вашей идеей, а также помогут на рынке потенциальным инвесторам или другим источникам финансирования.

Прежде чем начать собственное дело, составьте простой бизнес-план, который определяет предложенный вами товар или услугу, связанные с этим расходы, ваши потребности в финансировании, ваших конкурентов, потенциальных клиентов и возможности рынка. Также подробно выложите реалистичные вызовы, с которыми столкнется ваш бизнес.

Бережливость – это неправильный способ расходов

Имея бизнес-план, вы будете лучше понимать свои потребности в финансировании, что поможет вам избежать двух классических ловушек: перерасходов или нехватки денег.



У вас должна быть идея и бизнес-план / Фото Unsplash

Некоторые предприниматели неправильно оценивают расходы и, в конечном счете, тратят больше, чем планировали, а другие тратят слишком мало, чтобы дать своему бизнесу реалистичный шанс, ошибочно полагая, что быть осторожным – это правильный путь.

Поэтому, сделайте все возможное, чтобы оценить фактические затраты на финансирование вашего дела через запуск и первый год ведения бизнеса. Затем найдите способы обеспечить необходимый вам капитал.

Определите правильных партнеров

Во многих случаях вы не можете запустить предприятие самостоятельно – вам понадобятся партнеры или инвесторы для финансирования бизнеса. Но вы можете переусердствовать, привлекая слишком много людей, тем самым разбавив свою прибыль.

Надеемся, ваш бизнес-план включит этот вопрос в обсуждение, и подумайте о том, кто на самом деле должен участвовать и какое влияние оказывать на ваше дело.

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Ознакомьтесь со своим клиентом, прежде чем начинать бизнес

Знаете ли вы своего клиента и рынок? Знаете ли вы, есть ли у них желание или потребность в вашем товаре или услуге? Имеет ли товар предложенную цену?

Обязательно ознакомьтесь со своими клиентами и рынком. Многие предприятия спотыкаются, потому что не понимают своего целевого рынка.



Обсудите бизнес-план с партнерами / Фото Unsplash

Не скупитесь на маркетинг

Слишком многие предприниматели имеют хорошие товары или услуги, но не занимаются маркетинговой работой. Если вы знаете своего клиента и рынок, это должно быть меньшей проблемой.

Но не считайте, что традиционная реклама вымерла. В зависимости от вашего бизнеса, рекламные щиты или реклама на радио могут иметь смысл, а чрезмерная зависимость от социальных медиа может привести к отказу.

Если вы не понимаете маркетинг хорошо или не видите его ценность, наймите кого-то, кто может вам помочь.