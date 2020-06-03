Большинство родителей не могут игнорировать плач своего ребенка, так как порой кажется, что он пронизывает мозг. Что вызывает слезы у ребенка и почему взрослые не в силах игнорировать его плач и крики?

Как отмечают ученые, крик ребенка преимущественно трогает родителей, а не бездетных взрослых, а также больше женщин, чем мужчин, пишет Popular Science.

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Однако в целом детский крик настроен так, чтобы зацепить каждого взрослого. Почему ребенок плачет? Ученые выделили несколько стадий крика и плача, которые о чем-то сигнализируют родителям:

Так ребенок привлекает внимание

По словам ученых, некоторые звуки дети применяют, чтобы привлечь внимание родителей. Интересно также то, что со временем взрослые привыкают к такому звуку и могут меньше реагировать на слезы ребенка. Однако эксперты считают, что игнорирование родителей может вызвать у малышей еще большую истерику.

Потому что ребенок немного расстроен

Родители часто воспринимают нытье ребенка только как один звук, но он на самом деле состоит из множества тонов. И когда эти звуки звучат четко друг за другом, то это означает, что ребенок чего-то требует.



Ребенок может плакать, потому что в чем-то нуждается / фото fonstola

Так как маленький ребенок не может объяснить свои потребности. Поэтому он чувствует себя беспомощным и, чтобы выразить свое разочарование, порой начинает плакать.

Как справиться с детскими истериками? Главное – сохранять спокойствие. Только так можно решить указанную проблему.

Малыш плачет из-за тревоги или напряжения

По словам ученых, когда ребенок становится раздраженным, его мозговой центр страха стимулирует группу нейронов, которые посылают сигналы к сердцу и голосовым связкам через блуждающий нерв. Это усиливает плач младенца, а также сокращает перерыв между всхлипываниями.

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Также этот блуждающий нерв из-за напряжения может повышать частоту сердечных сокращений у ребенка и ускорить его дыхание. Мозг взрослых может делать долгие остановки между криками – так называемое молчание. Но это не значит, что все так плохо.

Почему родители не в силах игнорировать плач малышей

Когда "настойчивый" крик малышей попадает в ухо взрослого человека, он активирует тревогу, направляя внимание родителей на ребенка. Затем гормон допамин попадает в средний мозг, что побуждает взрослых приблизиться к малышу.

И уже после прохождения сигналов через части мозга, которые отвечают за эмпатию и эмоции, у родителей появляется стремление успокоить ребенка и остановить его крики.