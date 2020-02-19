Почему родители прячут лицо ребенка в соцсетях: 6 причин

Небольшая паранойя по поводу того, что за нами следят в интернете, сегодня есть, наверное, у каждого. Поэтому довольно часто можно встретить на семейных фотографиях в соцсетях вместо детских лиц – смайлики. Психологи назвали 6 причин, почему некоторые родители это делают.

Явление, когда родители выкладывают фотографии своих детей в соцсетях, в английском языке называют словом sharenting (от parenting "отцовство" и sharing "делиться фото").

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По статистике, 9 из 10 мам публикуют в соцсетях фото малышей, 7 из них делают это регулярно. Поэтому когда ребенку исполнится 7 лет, в среднем родители запостят около тысячи его снимков.

Негативные последствия от публикации детских фото уже дают о себе знать. Ведь эти фотографии никуда не исчезают. HR-специалисты обращают внимание на данные о кандидатах на вакансии еще в подростковом возрасте, о том, что писали их мамы и папы. К тому же, соцсети существуют лишь около 12 лет, то что же будет с современными малышами через 30 лет, когда все их взросление можно будет отследить по постам родителей и фото?

Итак, стоит ли так делать всем родителям – скрывать лицо малыша? Издание "Освитория" расспросило об этом детского психолога Юлию Борисову.

Почему родители прячут лицо ребенка в соцсетях

Чтобы не сглазили

Довольно часто родители пытаются защитить своего ребенка от дурного глаза.

Эти предрассудки имеют различные варианты. Например, некоторые православные люди считают, что нельзя до крещения показывать ребенка, а некоторые мусульмане – до 7 лет. Есть и псевдонаучные варианты: мол, у ребенка нет защитного энергетического поля, поэтому он легко пропускает негативную энергию.



Родители прячут лицо ребенка за смайликами / Фото "Освитория"

Из-за конкретной угрозы

Люди, имеющие деньги, боятся похищения детей. Даже представители малого бизнеса часто не хотят "светить" ребенка, чтобы конкуренты его как-то не обидели или не испугали из-за ссоры взрослых.

Чтобы фото не попало в чужие руки

Фото детей могут использовать в коммерческих целях. Ведь во многих соцсетях даже официально в соглашении указано, что фото становятся общей собственностью, их можно использовать где угодно. Так, к примеру, делает кампании Everyone a Spy – они продают через интернет чашки с рандомными фото детей, найденными на фотохостинге Flickr. Это не было запрещено из-за политики конфиденциальности сервиса.

Кроме того, неоднократно случалось, что аферисты собирали деньги на якобы лечение смертельной болезни ребенка – а фото брали из незнакомых аккаунтов и немного "фотошопили". Представьте, какой будет шок – увидеть там фото своего ребенка.

Ждут согласие ребенка

Есть семьи, в которых принцип – публиковать фото, только если ребенок сам даст согласие на размещение фотографии. Поэтому если она маловат для этого, родители могут ждать, пока дети подрастут.

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Еще одна важная причина для такой деликатности – кибербуллинг, который очень распространен среди подростков. Так, ребенок может стать объектом издевательств сверстников за детские смешные фото или посты родителей.

Опросы показывают, что большинство детей после 10 лет против того, чтобы родители выкладывали несогласованные фото. Поэтому во Франции даже хотят ввести ответственность за публикацию фотографий детей без разрешения как нарушение неприкосновенности их личной жизни. Наказание – штраф около 45 тысяч евро или год тюрьмы.

Родители решают собственные психологические проблемы

Речь идет о сильных иррациональных желаниях, в частности – желание хвастаться отцовством. Такие родители хвастаются не детьми, а собой в роли папы или мамы.

Иногда, наоборот, взрослые рассуждают так: ребенок вырастет, будет обижаться, почему фото сверстников так часто постили мамы, а мои – нет.



Есть объективные причины, почему стоит прятать лицо ребенка в соцсетях / Фото Gazeta

Худший случай, когда родители закрывают лица детей, потому что комплексуют, что они не красивые, не идеальные. Мол, перерастет эту чрезмерную худобу, снимем брекеты, отрастут волосы – вот тогда и покажем. Это свидетельствует о психологических проблемах родителей.

Жажда приватности

Часть людей, наоборот, хочет вывести важнейшие для них вещи из зоны оценивания. Им неприятно даже подсознательно замечать, что фото сына собирает 20 лайков, а дочери – 50.

Они не хотят демонстрировать частную жизнь другим, защищают свои личные границы. Поэтому их присутствие в соцсетях обычно связано только с профессиональной деятельностью, а фото детей – только для родных и близких друзей.