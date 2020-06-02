Уже с 1 июня некоторые детсады возобновили работу и дети вернулись к воспитателям. Но психологи уверяют, что период адаптации после карантина неизбежен, поэтому ребенка следует подготовить к этому.

По словам экспертов, карантин ввел всех в состояние стресса, заставил остановиться, оторваться от привычной жизни и самоизолироваться дома. Однако психолог Светлана Ройз рассказала изданию Освитория, что не стоит чрезмерно акцентировать внимание ребенка на адаптации к новым условиям.

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Как подготовить ребенка в детсад

Восстановите обычный распорядок дня

Это важно для психологического здоровья и безопасности ребенка. Сначала постепенно возвращайтесь к режиму дня, который позволял вам ходить на работу, а ребенку в детский сад.

Устройте ребенку онлайн-встречи со сверстниками

Если ребенок долго не контактировал со сверстниками, то стоит начать делать короткие онлайн-встречи на 10-15 минут. Также восстановите связь с воспитателями и педагогами. Тем, кто поддерживал связь во время карантина, будет легче адаптироваться.

Подготовьтесь вместе к первому дню

Выберите вместе с ребенком комфортную одежду и игрушку, которую ребенок сможет взять с собой в садик.



Напоминайте ребенку о положительных воспоминаниях с саду / Фото Znaj

Помечтайте с малышами

Расскажите ребенку, о чем вы мечтаете, например, вернуться на работу. А потом предложите малышу обсудить его мечты. Можете представить, как вы будете идти по дороге в садик.

Объясните новые правила

Важно рассказать ребенку о новых правилах, что не нужно обниматься с другими детьми, общаться без масок и здороваться не ладонью. А, к примеру, локтями.

Или поиграйте в здоровых супергероев, которые всегда моют руки, не трогают лицо и тому подобное.

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Ниже в картинках приведены еще несколько правил для родителей, которые помогут подготовить ребенка к детсаду.



Как действовать в первый день в детском саду / Фото МОН



Будьте терпеливыми во время адаптации ребенка / Фото МОН



Вы лучшие для своего ребенка / Фото МОН