5 тысяч гривен вместо "пакетов малыша": инструкция, как родителям получить компенсацию
Кабмин запустил новый экспериментальный проект: вместо подарков для новорожденных детей родители могут получить материальную помощь в размере 5 тысяч гривен. Как получить компенсацию – читайте ниже.
Как получить деньги вместо "пакета малыша"
Процедура получения средств достаточно проста. Молодые родители должны в "Приватбанке" открыть специальный счет с особым режимом. После этого они получат карту, пишет 24 канал.
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Далее следует в течение 12 месяцев с момента рождения малыша обратиться за материальной компенсацией в структурное подразделение по вопросам социальной защиты населения по месту жительства.
Какие документы для этого нужны?
- Копия свидетельства о рождении ребенка.
- Копия вида на постоянное место жительства/удостоверение беженца/удостоверение личности, которая нуждается в защите.
- Копия документа об индивидуальном идентификационном номере.
- Копия решения об установлении опеки.
- Копия решения об устройстве ребенка в патронатной семье.
- Справка из роддома о неполучении единовременного пособия "пакет малыша" (если ребенок родился в 2020 году).
Отметим, что заявление и все документы можно подать онлайн.
Как получить компенсацию вместо "пакета малыша" / Инфографика Минсоцполитики
А средства денежной компенсации новоиспеченные родители должны самостоятельно в течение года потратить исключительно для приобретение ребенку вещей – одежды, обуви, средств гигиены и ухода, текстиля, игрушек, а также средств гигиены для рожениц.