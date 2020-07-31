Кабмин запустил новый экспериментальный проект: вместо подарков для новорожденных детей родители могут получить материальную помощь в размере 5 тысяч гривен. Как получить компенсацию – читайте ниже.

Как получить деньги вместо "пакета малыша"

Процедура получения средств достаточно проста. Молодые родители должны в "Приватбанке" открыть специальный счет с особым режимом. После этого они получат карту, пишет 24 канал.

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Далее следует в течение 12 месяцев с момента рождения малыша обратиться за материальной компенсацией в структурное подразделение по вопросам социальной защиты населения по месту жительства.

Какие документы для этого нужны?

Копия свидетельства о рождении ребенка.

Копия вида на постоянное место жительства/удостоверение беженца/удостоверение личности, которая нуждается в защите.

Копия документа об индивидуальном идентификационном номере.

Копия решения об установлении опеки.

Копия решения об устройстве ребенка в патронатной семье.

Справка из роддома о неполучении единовременного пособия "пакет малыша" (если ребенок родился в 2020 году).

Отметим, что заявление и все документы можно подать онлайн.



Как получить компенсацию вместо "пакета малыша" / Инфографика Минсоцполитики

А средства денежной компенсации новоиспеченные родители должны самостоятельно в течение года потратить исключительно для приобретение ребенку вещей – одежды, обуви, средств гигиены и ухода, текстиля, игрушек, а также средств гигиены для рожениц.