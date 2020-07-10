Говорят, что ребенок до 3-4 лет не умеет врать. Но когда дети подрастают и начинают понимать взрослые хитрости, то, чтобы избежать наказаний, они могут скрывать правду от родителей. Как понять, когда ребенок врет – читайте в материале.

По мнению психологов, существует множество признаков, по которым можно определить, что ваш ребенок врет, пишет издание Lady Tochka.

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Как понять, что ребенок врет

рассказывая что-то или отвечая на вопросы, ребенок подносит руки к лицу (обычно, закрывает ладонями рот);



переспрашивает или повторяет ваши слова;



старается не смотреть в глаза родителям;



покашливает или отворачивается во время рассказа;



неосознанно прикасается к носу;



потирает глаз, подбородок, вески или дергает мочку уха;



почесывает шею или оттягивает воротник;



держит руки за спиной.

Что заставляет малыша врать?

Эксперты отмечают, что есть несколько основных причин детской лжи. Первая причина – это страх наказания. Когда ребенок боится, что родители ее набьют или накричат, он может придумывать что-то.

Вторая причина – социальное самоутверждение. Часто дети врут, чтобы повысить свой статус перед глазами сверстников.

Третья причина – недоверие к взрослым или проблемы в семье. Так, по словам психологов, когда между детьми и родителями нет доверительных отношений, дети могут скрывать от взрослых много вещей.

Что делать, если ребенок врет?

Психологи советуют сосредоточить свое внимание на отношениях с ребенком, пересмотреть меры наказания и установить с малышом контакт.

Больше разговаривайте с малышом, демонстрируйте то, что вам можно доверять, уважайте его секреты, поддерживайте и меньше ругайте. Тогда, вероятно, ребенок сам станет меньше обманывать и сможет относиться к родителям, как к настоящим друзьям.