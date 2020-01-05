Пожары в Австралии: семья известного зоозащитника Ирвина спасает животных от смерти – фото

Более полумиллиона животных погибли в австралийских пожарах, еще сотни тысяч умирают от голода. Единственными, кто приходит на помощь животным, являются волонтеры. Одними из таких стала известная семья зоозащитников Ирвинов, которые уже спасли не менее 90 000 животных.

Люди со всего мира, которые следят за ситуацией на континенте, присылают помощь и обращают внимание к глобальным проблемам в Австралии.

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Дочь покойного Стива Ирвина – Бинди – распространяет информацию о пожарах в социальных медиа и рассказывает, что ее семья делает все, что в их силах, чтобы помочь бедным животным, которые становятся жертвами катастрофы.

The #AustraliaZooWildlifeHospital has treated over 90,000 patients. Thanks to the hard work of the amazing team of vets and nurses, animals just like these flying foxes are getting a second chance at life. Head to https://t.co/5SAG6N7hB7 to see how you can help make a difference. pic.twitter.com/57c44oTaBX — Chandler Powell (@chandlerpowell9) 4 gennaio 2020

Заметим, что Бинди и ее семья продолжили дело отца и посвятили свою жизнь развитию зоопарка после его смерти. Однако, к сожалению, их родину Австралию постигла ужасная трагедия – масштабные лесные пожары уничтожают все на своем пути. Поэтому семья Ирвинов начала помогать животным.

Бинди также поделилась снимком обугленного опоссума, который лечился в больнице дикой природы. К сожалению, бедное животное не успело спастись от огня, как объяснила Ирвин:

"Опоссум был доставлен в австралийскую больницу зоопарка дикой природы после того, как его нашли в пожаре, которій занял часть Квинсленда. У нас есть невероятная команда, которая работает днем ​​и ночью, чтобы защитить животных, как Blossom", – заявила Бинди.

Blossom was admitted to the wildlife hospital after being caught in one of the bushfires burning in other parts of Queensland. “To have treated 90,000 patients since opening in 2004 is an incredible feat and Steve would be so proud.” - @TerriIrwin pic.twitter.com/9y1gIxsayi — Wildlife Warriors (@wildwarriors) 3 gennaio 2020

Она также поблагодарила всех небезразличных за добрые слова и поддержку.

Это истинная правда, каждый день – это битва, чтобы встать и говорить о тех, кто не может говорить сам за себя... Сейчас нам больше, чем когда-либо, нужно работать вместе, чтобы изменить ситуацию и защитить нашу Мать-Землю,

– сказала девушка.

Интересно, что Бинди Ирвин является дочерью натуралиста, тележурналиста, известного эксперта по дикой природе Стива Ирвина и правозащитницы Терри Ирвин. Также у нее есть младший брат Робин.



Бинди Ирвин на фоне портрета родителей

Сам Стив погиб в возрасте 44 лет 4 сентября 2006 года во время съемок, получив смертельный удар ската-хвостокола в область сердца. Этот эпизод был записан на видео, но после смерти Стива, эта запись была передана вдове Терри.

Что известно о пожарах в Австралии

Пожары в Австралии бушуют уже 2 месяца и уничтожают не только редкую флору и фауну, но и человеческие жилища и целые города. Худшая ситуация в штатах Виктория и Новый Южный Уэльс. Именно в последнем с 31 декабря на 1 января погибли люди.

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В целом, количество людей, погибших в пожарах в Автсралии, выросло – по меньшей мере 24. Еще десятки считаются пропавшими без вести.

Отметим, что по подсчетам экологов, с сентября погибли почти 500 миллионов животных, и их количество продолжает расти. Неравнодушные местные жители спасают животных самостоятельно и доставляют их в реабилитационные центры.

Thanks to everyone who’s asked how we’re doing in this severe bushfire season. The Sunshine Coast is not currently experiencing any fires. Our 497 staff are SAFE. @AustraliaZoo is SAFE. Our conservation properties are SAFE. We are treating more animals at our Wildlife Hospital. pic.twitter.com/RrcqBQ9UyO — Terri Irwin (@TerriIrwin) 2 gennaio 2020

Сеть уже не первый раз потрясают фото обугленных животных, которые пытаются спрятаться от пламени. Спасательные группы нашли обугленные тела тысяч коал. Местные сообщают о мертвых какаду, которые падают с деревьев. Фермеры рассказывают об усеянной телами скота земле, к которой они вернулись после пожара.

Смотрите фото сокрушительных пожаров в Австралии: