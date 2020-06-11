Знакомство ребенка с приемной семьей должно осуществляться постепенно, шаг за шагом и без давления или принуждения. Но как провести первую встречу? Ведь не только у ребенка могут быть страхи или волнения, но и у самих родителей.

Журналисты 24 канала вместе с Благотворительным фондом "Родные" подготовили для вас полезную информацию, которая поможет подготовиться к волнующей встрече.

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Как рассказала психолог Ирина Ферко, часто процедуру знакомства условно разделяют на три этапа: подготовка, первая встреча, последующие встречи.

"Особенно готовиться не нужно, скорее всего, ребенок будет к вам благосклонен. Но глубокого следа встреча в нем не оставит, ведь в интернате ребенок пересекается с сотнями людей – воспитателями, нянями, учителями, врачами и т.д., поэтому он может сначала воспринять вас как очередного посетителя", – добавляет она.

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Изучая опыт других, помните, что у вас все будет иначе, потому что каждая семья, как и каждый ребенок, – неповторимы. Доверяйте своим ощущениям, верьте в свои силы. Сделайте список "Чего мне не хватает для принятия решения?" и проанализируйте его. Задайте себе вопрос: "Зачем это мне? Как изменится моя жизнь Как изменится жизнь ребенка? В чем моя миссия и действительно ли она моя?" Выпишите все свои страхи, переживания, сомнения. Поговорите о них со своими родными, поработайте с психологом. Не бойтесь сомневаться и делать ошибки, люди не идеальны. Подумайте, каким будет ребенок, который останется в детдоме, и помечтайте, каким он станет рядом с вами. Сделайте выбор и просто действуйте. Ведь просчитать жизнь невозможно.

Возвращаясь к первой встрече с ребенком, отметим, что этот момент всегда волнующий. К тому же, это может быть тяжелый шаг для малыша, ведь он также имеет свой жизненный опыт. И он уже испытал разочарование, страдание и распад семьи, поэтому естественно, что возможные изменения вызывают у него тревогу.

Еще более тревожными для малыша являются изменения, связанные с неизвестностью, когда ребенок не знает, какими окажутся его приемные родители. Поэтому первая встреча может спровоцировать неуверенность и страх. Эмоции, которые возникают спонтанно, могут вызвать защитную реакцию или повлиять на взаимоотношения.



Ребенок в интернате / Фото Politeka

Советы относительно первой встречи

Несколько советов, которые помогут родителям познакомиться с ребенком дала психолог Благотворительного фонда "Родные" Ирина Ферко.

По ее словам, будущим родителям стоит помнить, что первая встреча – это презентация их самих, как потенциальных родителей. Поэтому есть вещи, на которые стоит обратить особое внимание:

Внешний вид

Одежда должна быть удобной, чтобы можно было свободно двигаться, общаясь с ребенком. Она должна вызвать доверие, а не отпугивать яркими цветами, лишними аксессуарами, резкими ароматами и тому подобное.

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"От внешнего вида взрослого будет зависеть решится ли ребенок приблизиться/подпустить к себе или нет, и насколько", – заверила психолог.

Эмоциональное состояние

Ирина Ферко добавила, что стоит заранее подготовиться, чтобы вести себя уверенно и спокойно.

Нужно говорить ровно и приветливо, быть собой, ничего не выдумывать лишнего и "не выжимать" из себя доброту. Это добавит дополнительных кирпичиков в построении стены в общении. Ведь ребенок сразу почувствует чрезмерную тревогу или фальшь. Если вы волнуетесь, то откровенно скажите об этом ребенку.

Как организовать первую встречу

Психологи рекомендуют, чтобы в первую встречу ребенок обязательно был в привычной обстановке, например, среди других детей, в спальне или на прогулке. То есть там, где он чувствует себя в безопасности.

Почему? Если первая встреча проходит в привычном для ребенка месте, ему не придется тратить энергию на приспособление к среде в то время, когда он должен налаживать контакт с вами. Вы можете посоветоваться с воспитателями ребенка.



Первая встреча с ребенком из интерната / Фото 20minut

Кроме того, инициатором общения должны быть не вы, а ребенок, особенно если ему до трех лет. Поэтому, советуем быть спокойными, расположиться где-то рядом и подождать, пока ребенок сам к вам подойдет.

Позвольте ему самому познакомиться с вами. Будьте максимально пассивными, не призывайте к чему-то, ведь ребенок вас воспринимает чужаком.

Сколько должна длиться первая встреча? Специалисты уверяют, что 20-30 минут. С каждой последующей встречей время общения ребенка с родителями постепенно увеличивается. Для того, чтобы установить доверительные отношения с малышами, лучше проводить такие встречи в одно и то же время.

Как называть себя при первой встрече с ребенком

Дети знают слова "мама" и "папа". К тому же, у них могут быть воспоминания о том, что они жили дома. Поэтому такие дети легче вступают в контакт.

Но часто первые вопросы детей вызывают большую тревогу родителей, в том числе как отвечать на вопрос: "Кто я такой?", "Зачем мы пришли?" и тому подобное. Рекомендуем сразу говорить правду. А на вопрос "А ты моя мама?" можно ответить: "Если ты захочешь, я буду ней", или что вы пришли с ним познакомиться,

– говорит психолог.

Ребенок действительно хочет, чтобы вы стали его родителями, но, если этого не произойдет, через неделю он будет называть "папой" и "мамой" других людей. Только через несколько лет жизни в семье ребенок станет говорить эти слова осознанно.

Как ведут себя дети из интерната при встрече

Как рассказала психолог Благотворительного фонда "Родные", обычно дети используют такие варианты поведения при встрече:

Вариант 1. Ребенок сразу идет на контакт, много говорит, может уже называть взрослых мамой и папой, задает много вопросов, обнимается, садится на колени, берет личные вещи, прикасается к волосам, бижутерии и прочее. Это происходит не потому, что малыш воспитанный/невоспитанный, а из-за нарушения границ личности (поведенческое нарушение).



Ребенок из интерната может быть замкнутым / Фото changeonelife

Взрослым следует не отталкивать ребенка в таком случае, а пытаться поочередно менять дистанцию (приближаться и удаляться). Также, взрослым не стоит сразу бросаться с объятиями к ребенку. Если хочется взять за руку, обнять, спросите: "Можно? Ты не против?".

Вариант 2. Ребенок держит дистанцию, наблюдает за взрослыми, не проявляет активность (самое адекватное поведение).

Вариант 3. Ребенок отстранен, зажат, тревожен, в ожидании опасности (высокая тревожность).

Что делать в этом случае? "Стоит просто быть рядом с ребенком, а не отстраняться, не смотреть прямо в глаза, чтобы не вызвать агрессию. Если ребенок маленький, опуститься до его уровня, на корточках. Попробовать почувствовать его дыхание и присоединиться к нему", – заверила психолог.

К тому же, важно, чтобы на первой встрече был человек, который либо хорошо знает этого ребенка, либо специалист, педагог или психолог, чтобы они могли помочь наладить контакт, провести мост между взрослыми и ребенком.

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Отметим, что в некоторых детских домах детей готовят к усыновлению, если уже нашлись родители. Например, воспитатели могут показывать ребенку фотографии приемной семьи. Да, ваши фото будут укреплять связь и оставлять память, пока вас нет. Если есть такая возможность, то договоритесь об этом.

Можно ли приносить игрушки или еду ребенку

Следует тщательно продумать, что взрослые возьмут в качестве подарка. Со вкусностями все понятно – они всегда подкупают. А взять еще что-то? Стоит учесть возраст ребенка и предварительно попросить совета у воспитателя. Ведь, возможно, это станет дополнительным средством общения, элементом игры и будет способствовать сближению, доверию или положительным эмоциям при встрече.

Можно принести для ребенка какую-то игрушку, но не слишком интересную, ведь так вы рискуете, что эта игрушка увлечет малыша больше, чем разговор с вами.



Ребенку можно приносить игрушки / Фото volynnews

Можете, к примеру, купить игрушки, которые можно надеть на один палец. Так, вы сможете общаться с ребенком через "переходящий объект". Ведь игрушка может говорить от вашего имени и ее можно потом оставить, чтобы ребенок играл с ней на время вашего отсутствия.

Прекрасно будет принести еду. Но заранее подробно расспросите у врача, что можно приносить. И пища должна быть нейтральной, сладкой и знакомой одновременно. К тому же, запаситесь едой для всех детей, ведь никто не откажется полакомиться вкусненьким.

Чего не стоит делать, встретившись с ребенком

Что делать, если ребенку тревожно при встрече с вами? Если вы видите, что ребенок зажат, молчит, в глаза не смотрит, пытается сделать вид, что его вообще здесь нет, то попробуйте сесть рядом и осторожно взять его за ручку. Но не смотрите сразу в глаза, потому что прямой взгляд может восприниматься как агрессия. Разговаривать стоит спокойным, ровным голосом.

"Чтобы ребенок не испугался, есть определенные вещи, которые не стоит делать родителям", – говорит психолог Благотворительного фонда "Родные".

Чего точно не стоит делать родителям на первой встрече:

Оценивать: хороший/плохой; красивый/некрасивый; умный/глупый.

Давать оценку внешнему виду (одежды, физическим недостаткам и прочее).

Пытаться сразу воспитывать или давать рекомендации.

Давать пустые обещания самим. Вытягивать обещания из ребенка.

Применять манипуляции.

Обесценивать, относиться свысока, быть "спасителем".

Бояться, что что-то пойдет не так.

Бояться, что вы ему не понравитесь, он не полюбит вас.

Бояться, что вы не сможете полюбить его или дать все необходимое.

Грустить.

Справка. Всего в Украине около 6 тысяч детей ждут своей семьи. После каждой программы Благотворительный фонд "Родные" будет рассказывать о детях, которые есть в списке тех, кто подлежит усыновлению.



О деятельности фонда вы можете узнать по телефону горячей линии 0 800 300 484 и на сайте Благотворительного фонда "Родные".