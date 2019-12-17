Семейный бизнес: как найти баланс между семейными и рабочими отношениями

Часто рабочие трудности сказываются на семейной жизни, а конфликты, которые возникают в семье, отражаются на рабочем процессе. Однако для процветания компании важно соблюдать баланс. Поэтому нужно четко выстроить политику управления бизнесом, чтобы не пострадал сам бизнес или семейные отношения.

Своим опытом о ведении бизнеса с семьей поделилась в комментариях "Семьи 24" руководитель благотворительного фонда "Клуб Дивосвіт" Оксана Тюпа. Женщина подчеркнула, что она с сестрой запустила проект Advertising School 8 лет назад, а сейчас с мужем вместе развивает три стартапа.

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По ее словам, опыт ведения семейного бизнеса позитивный, но главное здесь – разделить отдельно статусы, деловой и личный.

"Часто наши переговоры с сестрой или мужем начинались с фразы "я обращаюсь к тебе, как к партнеру". К тому же, в начале сотрудничества мы подписываем между собой "понятийный договор", где договариваемся, при каких условиях будем разрывать деловые отношения, а при каких – будем привлекать инвестора, или продавать долю", – сказала Оксана Тюпа.

Она также заверила, что они фиксируют список обязанностей и штрафные санкции в случае, если кто-то избегает своих обязанностей.

Как найти баланс между семейными и рабочими отношениями

Видение

Обсудите с партнером личные и профессиональные цели и регулярно просматривайте их. Ведь именно отсутствие договоренностей и взаимной поддержки между супругами может разрушить все жизненные стратегии. Четко объясняйте, какую именно поддержку вы хотите получить, передает издание K.Fund.

Активное слушание

Наиболее распространенной жалобой является то, что партнеры не чувствуют, что их услышали. Поэтому заведите регулярные "сеансы слушания" (лучше – ежемесячно), где вы будете один на один, сосредоточенно, молча слушать все, что хочет выразить ваш партнер и наоборот. Затем повторите то, что услышали.

Говорите с партнером о проблемах или своей оценке проекта / Фото Gazeta.ua

Обратная связь

Каждый человек ценит отзыв как дома, так и на работе. Обычно рекомендуют использовать такое правило, – "5:1", то есть пять положительных комментариев к каждому "конструктивного".

Выражайте восхищение

Люди любят, когда ими восхищаются, особенно если это близкие или родственники. Поэтому чаще говорите мужу/жене, насколько замечательным и заботливым он/она является, что вы цените его/ее поддержку. Так, со временем вы увидите, как в глазах партнера загорится огонек.