Семейный бизнес: как найти баланс между семейными и рабочими отношениями
Часто рабочие трудности сказываются на семейной жизни, а конфликты, которые возникают в семье, отражаются на рабочем процессе. Однако для процветания компании важно соблюдать баланс. Поэтому нужно четко выстроить политику управления бизнесом, чтобы не пострадал сам бизнес или семейные отношения.
Своим опытом о ведении бизнеса с семьей поделилась в комментариях "Семьи 24" руководитель благотворительного фонда "Клуб Дивосвіт" Оксана Тюпа. Женщина подчеркнула, что она с сестрой запустила проект Advertising School 8 лет назад, а сейчас с мужем вместе развивает три стартапа.
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По ее словам, опыт ведения семейного бизнеса позитивный, но главное здесь – разделить отдельно статусы, деловой и личный.
"Часто наши переговоры с сестрой или мужем начинались с фразы "я обращаюсь к тебе, как к партнеру". К тому же, в начале сотрудничества мы подписываем между собой "понятийный договор", где договариваемся, при каких условиях будем разрывать деловые отношения, а при каких – будем привлекать инвестора, или продавать долю", – сказала Оксана Тюпа.
Она также заверила, что они фиксируют список обязанностей и штрафные санкции в случае, если кто-то избегает своих обязанностей.
Как найти баланс между семейными и рабочими отношениями
- Видение
Обсудите с партнером личные и профессиональные цели и регулярно просматривайте их. Ведь именно отсутствие договоренностей и взаимной поддержки между супругами может разрушить все жизненные стратегии. Четко объясняйте, какую именно поддержку вы хотите получить, передает издание K.Fund.
- Активное слушание
Наиболее распространенной жалобой является то, что партнеры не чувствуют, что их услышали. Поэтому заведите регулярные "сеансы слушания" (лучше – ежемесячно), где вы будете один на один, сосредоточенно, молча слушать все, что хочет выразить ваш партнер и наоборот. Затем повторите то, что услышали.
Говорите с партнером о проблемах или своей оценке проекта / Фото Gazeta.ua
- Обратная связь
Каждый человек ценит отзыв как дома, так и на работе. Обычно рекомендуют использовать такое правило, – "5:1", то есть пять положительных комментариев к каждому "конструктивного".
- Выражайте восхищение
Люди любят, когда ими восхищаются, особенно если это близкие или родственники. Поэтому чаще говорите мужу/жене, насколько замечательным и заботливым он/она является, что вы цените его/ее поддержку. Так, со временем вы увидите, как в глазах партнера загорится огонек.