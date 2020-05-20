Семья нашла своего похищенного сына через 32 года благодаря технологии распознавания лиц

Супружеская пара из Китая более трех десятилетий пыталась найти своего сына после того, как его похитили в конце 1980-х годов. Мальчика тогда продали бездетной паре за определенную сумму, которая сейчас составляет около 840 долларов. И только через 32 года семья смогла объединиться.

В 1988 году мужчина Мао Инь остановился у входа в отель, чтобы взять для сына немного воды. И когда он лишь на мгновение отвернулся, в это время у него выхватили из рук сына, которого впоследствии продали бездетной паре, пишет BBC.

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Ли и ее муж посвятили всю свою жизнь поиску сына, и после того, как она оставила свою работу, чтобы сосредоточиться только на этом, она стала часто появляться в телевизионных шоу, где она умоляла о помощи.

Этот напряженный поиск наконец завершился лишь в начале мая после того, как полицейские Сианя применили технологию распознавания лиц для анализа старых фотографий мальчика. Так, они создали имитацию фото, как он может выглядеть сейчас, и сравнили результат с национальной базой данных.



Семья нашла сына через 32 года поиска / Фото CCTV

После этого они нашли мальчика. Окончательно все подтвердил тест ДНК. Он всю жизнь прожил под именем Гу Нининг.

И хотя женщина узнала, что ее сына было обнаружено, только 10 мая на День матери, семья смогла воссоединиться только в понедельник, 18 мая. "Это лучший подарок, который я когда-либо получала на День матери", – сказала женщина.

Во время встречи родители не могли скрыть эмоции, ведь впервые за 32 года обняли своего сына.



Мама впервые за 32 года обнимает сына / Фото CCTV

В то же время полиция сообщает, что расследование похищения мальчика все еще продолжается, и пока нет никакой информации о паре, которая воспитывала его.