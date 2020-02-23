Студент самостоятельно создал идеальное платье на выпускной для своей сестры – фото

Семья с Филиппин не могла позволить себе купить или арендовать выпускное платье для дочери Лу Аси. Поэтому студент Маверик Франсиско Ояо создал сказочное бальное платье для вечера своей сестры. Интересно, что парень нарисовал эскиз, разработал и пошил платье всего за один месяц.

Маверик из города Замбоанга взялся за пошив платья, когда узнал, что его семья не может позволить себе арендовать бальный наряд на выпускной вечер, передает Bored Panda.

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Поэтому Маверик взял это на себя, чтобы сделать свою сестру счастливой.



Девушка в платье, которое ей сшил брат на выпускной

Он вручную нарисовал эскиз и с помощью финансирования других людей приобрел материалы и пошил платье. Он успел это сделать за месяц – до 14 февраля, когда и должен был состояться выпускной.

Смотрите фото, как парень шил платье:

Поэтому Лу Аси была невероятной на вечере, ее платье покорило всех. Брат даже пошутил, что не будет жениться, чтобы поддерживать сестру в будущем.

Отметим, что вдохновлялся Маверик бальными платьями весенне-летней коллекции Майкла Синко. Сам же Маверик не дизайнер, он рассказал, что изучает культуру и художественное образование в университете.