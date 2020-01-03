Трогает до слез: мужчин рассказали о моментах, когда впервые почувствовали себя папами

Для одних пап сближение с ребенком случается на первой встрече с малышом, а для других это происходит чуть позже, когда они привыкают к своей новой роли. Но всегда такие моменты искренние и трогательные.

HuffPost поговорил с родителями об этом трогательном моменте, когда они впервые почувствовали себя отцами, и те рассказали, когда и как это произошло.

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"Мы забыли обо всем остальном на свете"

35-летний Хан-Сон Ли сказал, что его связь с ребенком не возникла сразу, она выстраивалась на протяжении какого-то времени.

"Я всегда любил сына, конечно, но ощущение настоящей связи возникло, когда мы впервые остались наедине, без мамы. Мы поехали в парк, просто вдвоем, и мы забыли обо всем на свете и круто и радостно провели время", – рассказал мужчина.



Хан-Сон Ли с сыном / Фото HuffPost

"Я безудержно рыдал, думая о собственном отце"

54-летний Каталу Морро поделился тем, что его старший сын родился в Испании. Свой первый момент связи с ребенком он почувствовал в больнице, когда его жена родила. "Жене делали кесарево сечение, и меня не пустили в комнату, поэтому я ждал на улице", – сказал мужчина.

Акушерка вынесла моего сына, а потом оставила меня наедине с ним. Я просто посмотрел на него и был полностью переполнен эмоциями. Я безудержно рыдал и думал о своем отце, который умер за несколько лет до этого. Тогда я позвонил своей маме и рыдал, когда и говорил с ней,

– ответил Каталу.

А его младший сын родился в Лондоне. Поэтому второй момент отцовства он почувствовал в больнице, в которой умер его отец.

"Я ощутил этот замечательный смысл круга жизни. Комната была полна врачей и медсестер, и я плакал во-второй раз, когда держал сына. Я обожаю быть папой, каждый этап особый по-разному. Сейчас моим детям 15 и 13 лет, и я просто люблю проводить с ними время", – поделился Каталу.



Каталу Марро с сыновьями / Фото Twitter | Cathal Morrow

"Я 45 минут держал новорожденную дочь на руках"

43-летний Джон Адамс заверил, что хоть книги по биологии и пишут, что связь с малышом до рождения ощущают только матери, он утверждает, что тоже ее почувствовал.

"А когда моя дочь Хелен (сейчас ей 10 лет) родилась, акушерка завернула ее в одеяло, положила на руки и ушла, оставив меня со своим ребенком на 45 минут, пока оказывала медицинскую помощь жене. В тот момент я уже чувствовал, что стал папой", – сказал Джон.



Джон Адамс с дочками | Фото HuffPost

"Потеряв зрение, странно держать сына на руках"

39-летний Амит Патель рассказал, что отцовство изменило его жизнь к лучшему.

"Я потерял зрение шесть лет назад. Несмотря на посещение предродовых УЗИ с женой и услышав сердцебиение ребенка, я не смог видеть экран, где было видно ребенка. Только тогда, когда малыш наконец-то родился, я мог физически держать его и это было невероятно" , – отмечает мужчина.

По словам Амита, он действительно почувствовал связь в тот момент, когда впервые держал сына на руках, три года назад.

Это было что-то действительно сильное. Я почувствовал такой порыв любви, гордости и радости. Это был самый блаженный момент, который я не хотел отпускать. Единственное, что меня поразило, когда я держал его, – это моя решимость, что моя слепота не будет мне препятствовать быть отцом,

– добавил мужчина.



Амит Патель с сыном | Фото HuffPost

"Я чувствовал связь еще до того, как ребенок родился"

37-летний Джо Клапсон рассказал, что чувствовал связь с обеими своими детьми, когда они еще не родились, а были в животе жены. "Они говорили со мной маленькими ударами, которые можно было увидеть и почувствовать", – сказал он.

"Рождение первого ребенка было самым удивительным моментом в моей жизни. Она посмотрела на меня, услышав голос, когда я взял ее впервые на руки. Меня переполняли эмоции. То же случилось и во время рождения второго ребенка. Я ожидал, что я буду ощущать крепкую связь со своими детьми, потому что я всегда любил быть рядом с ними. Сейчас моим девочкам два года, и это лучшее, что со мной случалось", – добавил Джо.



Джо Клапсон с дочкой | Фото HuffPost