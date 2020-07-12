В США 6 июля умерла бывшая учительница Мэри Кей Летурно, которая отсидела за сексуальную связь со школьником. Ей было 58 лет.

Издание The Washington Post, ссылаясь на слова адвоката Мерри Кей пишет, что женщина болела раком. О диагнозе узнала пол года назад.

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За последнее время состояние женщины резко ухудшилось, она похудела и быстро уставала.

Отношения с учеником

Все началось в 1996 году в Сиэтле. 34-летняя Мэри Кэй на то время уже была замужем и воспитывала четырех детей, а 12-летний Вилли учился в 6 классе.

Об их отношениях долгое время никто не догадывался. Однако об этом потом узнал муж учительницы и сообщил в полицию.

Мерри Кей и Вилли Фуалаау / фото A & E

Учительницу с учеником застали в авто, на стоянке. Тогда Мэри Кэй пыталась соврать, называлась вымышленным именем и заявила, что мальчик якобы совершеннолетний.

Заключение Мэри Кэй

В 1997 году женщину осудили за изнасилование несовершеннолетнего. В тюрьме Мэри Кэй родила первого ребенка от Вилли. Воспитанием девочки занималась мама заключенной. Впоследствии учительница досрочно вышла на свободу, но ей запретили видеться со своим учеником.

Однако через две недели ее застали вместе с Вилли. Женщина снова оказалась за решеткой и второй раз там родила ребенка от подростка.

Мэри Кэй родила двоих детей от любовника-подростка / Фото АР

Во время заключения бывшая учительница написала две книги об отношениях с учеником, которые впоследствии стали бестселлерами. Также она помогала обучать других осужденных и пела в тюремном хоре.

Свадьба и развод

В 2005 году Мэри Кэй вышла на волю и вышла замуж за своего ученика. Тогда Вилли было 21 год и он работал диджеем. Бывший муж женщины забрал двух детей, оформив опеку над ними.

Мерри Кей со своим бывшим учеником / Фото SPLASH NEWS ONLINE

В 2019 году брак скандальной пары развалился, о причинах не сообщалось.