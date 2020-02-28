Вы захотите там жить: семья построила роскошный миниатюрный дом на ферме – фото

Семья Читтл построила крошечный дом на своей ферме в Вашингтоне, чтобы другие могли посетить его и попробовать пожить на ферме, вести самостоятельный образ жизни и хозяйство.

Крошечный дом был сделан для семей, пар, одиноких людей или друзей, которые захотят побыть вместе в уютном пространстве (около 90 квадратных метров), передает издание Alino.

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Дом имеет 2 частные комнаты (одна из них на чердаке, а другая – внизу), которые имеют большие удобные кровати, длинный стол, диван. "Мы продуманно оборудовали кухню, чтобы готовить там вкусную еду (свежие продукты всегда доступны на ферме)", – рассказала Тесса Читтл.

Этот домик идеально подойдет для тех, кто мечтал пожить в крошечном доме, а также вы найдете в той местности удивительные приключения.

Смотрите фото, как выглядит крошечный дом на ферме