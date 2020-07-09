Как взять ребенка из интерната на выходные, праздники или каникулы: инструкция и советы

Возможность взять ребенка, проживающего в заведении для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, на выходные, праздники или каникулы, является очень полезной для него. Ведь там ребенок сможет почувствовать семейную атмосферу и в результате такого общения сформировать устойчивые связи со взрослым.

Поэтому Благотворительный фонд "Рідні" вместе с журналистами 24 канала подготовили для вас информацию о том, что для этого нужно и как такие визиты влияют на ребенка.

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Можно ли взять в гости ребенка из интерната на выходные, праздники или каникулы

Ребенка можно взять из такого учреждения на выходные, праздничные и каникулярные дни, если вы станете его наставником.

Какова цель наставничества? Основная задача наставничества – это подготовка ребенка, проживающего в учреждении, к самостоятельной жизни путем развития его физического, духовного и интеллектуального потенциала, уверенности в собственных силах, формировании культурных и моральных ценностей.

Как рассказала психолог Благотворительного фонда "Рідні" Кристина Ясинская, наставник может посещать ребенка в детском доме, помогать делать уроки и общаться с ним, чтобы малыш знал, что есть человек, которому он не безразличен. Кроме того, наставник должен в течение года встречаться со своим подопечным каждую неделю минимум на один час, но обычно их общение продолжается годами.

В процессе общения между взрослым и ребенком образуется доверчивая связь. И поскольку сироту уже предавали взрослые, для нее важна постоянность и стабильность этой связи. Поэтому, наставник должен понимать, что это надолго, и независимо от настроения, усталости или нехватки времени, он должен прийти и уделить время ребенку", – подчеркнула психолог.



Наставничество над ребенком поможет ему познать мир / Фото Simya

Кроме того, важно с первого дня знакомства правдиво объяснить ребенку, что наставник не планирует его усыновить и навсегда забрать к себе, но очень хочет стать другом и помочь.

Что нужно для того, чтобы стать наставником для ребенка

По словам эксперта Благотворительного фонда "Рідні", наставником может быть совершеннолетний дееспособный человек, который прошел курс подготовки по вопросам социальной адаптации детей и их подготовки к самостоятельной жизни, получил заключение о том, что он может осуществлять деятельность по организации наставничества, и заключил договор о наставничестве.

Если вы решили стать наставником, необходимо подготовить документы и обратиться в центр социальных служб для семьи, детей и молодежи. В частности, вам понадобятся:

копия паспорта гражданина Украины;

заключение о состоянии здоровья по форме;

справка о наличии или отсутствии судимости, выданная территориальным центром по предоставлению сервисных услуг МВД.

В течение 10 рабочих дней после поступления документов, центр социальных служб для семьи, детей и молодежи по месту Вашего жительства выдает обращение о направлении кандидата в наставники в региональный центр для прохождения курса подготовки.

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По результатам успешного прохождения курса подготовки региональный центр даст заключение о возможности осуществления деятельности по организации наставничества над ребенком, который проживает в заведении. После этого уже можно идти знакомиться с ребенком и заключать договор о наставничестве.

В соответствии с законодательством Украины, ответственным за ребенка-сироту является государство (интернат, детдом, служба по делам детей). Поэтому любую инициативу, которая предполагает взаимодействие с детьми, можно реализовать только в партнерстве с ними, с помощью специального трехстороннего договора с заведением, где живет ребенок, и центром социальных служб.

Что нужно наставнику для того, чтобы пригласить ребенка в праздничные и нерабочие дни, каникулы

Юристы объяснили, что наставнику, который хочет пригласить ребенка к своей семье, необходимо обратиться в службу по делам детей по месту жительства для согласования пребывания ребенка в семье. Срок пребывания ребенка составляет не более чем три календарных дня в праздничные и нерабочие дни или во время каникул.

Перед обращением необходимо подготовить документы:

заявление (от супругов принимается совместное заявление, подписанное мужем и женой);

копию паспорта гражданина Украины;

копию свидетельства о браке (для лиц, состоящих в браке);

сертификат о прохождении профилактического наркологического осмотра (для всех совершеннолетних членов семьи, проживающих вместе с наставником);

медицинскую справку о прохождении обязательного предварительного и периодического психиатрического осмотра (для всех совершеннолетних членов семьи, проживающих вместе с наставником);

справку о наличии или отсутствии судимости (для всех совершеннолетних членов семьи, проживающих вместе с наставником);

письменное согласие всех совершеннолетних членов семьи, проживающих вместе с наставником, составленное собственноручно в присутствии должностного лица, принимающего документы (на заявлении наставника делается отметка о получении согласия с указанием даты, фамилии, имени, отчества и подписи должностного лица).

Зачем это нужно детям и как это на них влияет

Для чего нужно такое наставничество? По словам психолога, наставничество чаще всего используют для подростков, поскольку более младшие дети все же лелеют надежду, что их заберут в семью.

Для ребенка это очень большой опыт, возможность увидеть другую жизнь, получить поддержку и внимание, которое направлено только на него. Если правильно построить взаимодействие и общение, у подопечного поднимается самооценка, он учится строить отношения на совсем другом уровне, чем в условиях интерната,

– заверила Кристина Ясинская.

К тому же, ребенок имеет пример, может получить опыт бытового характера – как готовить еду, планировать бюджет, делать покупки и тому подобное.



Для ребенка из интерната будут полезными выходные в семье / Фото Times

Как подготовиться к приему ребенка в гости

К чему нужно быть внутренне готовым. Прежде, чем вы заберете своего воспитанника в гости, помните – ребенок вам ничем не обязан, ведь это вы приглашаете его в гости. Поэтому не стоит ждать от детей благодарностей, внимания к вашей персоне и тому подобное.

Следующий важный момент – надо подготовить всех членов семьи к приходу ребенка из интерната. Перед прибытием ребенка поговорите со своими детьми (если вы их имеете), дайте возможность выразить им все свои чувства и отношение к этому событию.

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Очень важно заранее выстроить доверительные отношения между ребенком и членами семьи, создать состояние радостного ожидания. Можно показать ребенку фотографии дома, членов семьи, домашних животных и тому подобное.Дела, которые необходимо сделать заранее:

Для ребенка необходимо подготовить удобное, отдельное спальное место.



Для соблюдения личной гигиены ребенку нужно подготовить шампунь, мыло, полотенце, зубную щетку, зубную пасту и тому подобное.



Желательно иметь определенный набор детских игрушек, которые соответствуют возрасту ребенка.



Питание: перед тем, как привести ребенка в дом, поинтересуйтесь, какую пищу ребенок привык кушать в детском доме и постарайтесь не "ошарашить" его своими кулинарными изделиями, а приготовить привычные блюда.

Поведение ребенка в гостях: как взрослым правильно установить границы

Одна из распространенных жалоб усыновителей и опекунов, а особенно тех, кто берет детей в гости, состоит в том, что ребенок перебивает их и вмешивается в их жизнь, то есть считает возможным влезть в разговор, комнату и тому подобное.

Почему так происходит? Находясь в детском учреждении, ребенок живет в особой ситуации, где он не имеет места, своего имущества, права на уединение. У детей из детского дома этих границ, как правило, нет. Они привыкли к тому, что кто угодно в разное время может вторгнуться в их личное пространство.



Объясните ребенку, как не стоит себя вести / Фото mamaplus

Как помочь ребенку узнать свои границы? Во-первых, когда ребенок попадает к вам домой, важно выделить ему только его "территорию" – место, где он/она может держать какие-то вещи, игрушки, книжки. Возможно, это будет первое в его жизни личное пространство.

Во-вторых, позвольте ему в пределах разумного, конечно, принимать решения, например, решать, когда он будет есть, и что он будет есть. Также можно предлагать выбирать место прогулки, форму проведения досуга и т. д.

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Одновременно с этим покажите ребенку свои границы. Объясните ему, что в вашем доме принято, что у каждого есть личные вещи (документы, бумаги, сумки и т.п., то, что действительно важно для вас) и другие это не трогают.

Ребенку следует дать понять, что недопустимо отвлекать вас в те минуты, когда вы действительно заняты, но говорить об этом нужно спокойно и не поддаваться на капризы ребенка в такой ситуации.

Справка. Всего в Украине около 6 тысяч детей ждут свою семью. После каждой программы Благотворительный фонд "Рідні" будет рассказывать о детях, которые есть в списке тех, кто подлежит усыновлению.



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