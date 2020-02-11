Женщина целый год носила с собой кольцо, не догадываясь об этом: фото и видео

Австралийка Анна целый год носила обручальное кольцо и даже не знала об этом. Как оказалось, ее любимый Терри спрятал кольцо в кулон, который он самостоятельно сделал для своей девушки и только через год мужчина признался и сделал ей предложение.

Мужчина сделал кулон из сосны Хуона – дерева из Тасмании, чтобы отпраздновать годовой юбилей пары, передает издание Good House.

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"Ей это очень понравилось. Она носила его каждый день и везде, куда мы ходили, и почти никогда не снимала", – рассказал Терри.



Анна и Терри / Фото Good House

То, что внутри кольцо, выяснилось только через год, когда мужчина решил поставить любимой главный вопрос – "Ты выйдешь за меня?". Это произошло в пещере Смо в Шотландии.

Я выбрал Смо Пещеру, потому что это было место, которое мы давно хотели посетить. Ведь именно там мы впервые встретились. К тому же, Смо происходит от скандинавского слова "тайник",

– признался Терри.

Прежде чем они опустились в пещеру, мужчина попросил у Анны кулон, чтобы сфотографировать его среди скал. Так, он с помощью ножа сломал печать.



Кольцо было спрятано в кулоне / Фото Good House

Затем он вошел в пещеру с Анной и, опустившись на одно колено, предложил, жениться, сказав, что она действительно несколько месяцев носила с собой кольцо. Анна сказала "да". Однако теперь, как отметил Терри, девушка все осматривает, не спрятано ли хоть что-то внутри.

Смотрите видео, как Терри сделал предложение Анне