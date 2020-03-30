Шлюб під загрозою: як подолати найнебезпечніші кризи в сім’ї

У подружньому житті присутні кілька небезпечних періодів, які можуть зруйнувати сім’ю. Але щоб цього не сталося і шлюб не був на межі розриву, варто бути готовими о певних труднощів та вміти їх подолати.

Психологи дали власні поради для сімей, які переживають кризу, пише видання Econet.

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Заміжжя – це не тільки поцілунки, обійми, сюрпризи і домашній затишок. Часом це справжнє випробування, яке не всі можуть пройти. Тому нижче наведені практичні поради, які допоможуть повернути стосунки в потрібне русло і вистояти в кризовий період.

Кризові ситуації цілком нормальні для будь-якого шлюбу, але вони несуть навантаження для перспективного розвитку відносин. Особливу увагу психологи звертають на кризові періоди, коли сім'я "висить на волосині" через накопичення незадоволеності один одним, зруйнованих надій, непримиренних розбіжностей і образ.

Ключові періоди криз в шлюбних відносинах:

У перші дні після весілля;

на 2-3 місяці шлюбу;

через 6 місяців шлюбу;

криза 1 року;

після народження першої дитини;

на 3-5 році заміжжя;

на 7-8 році заміжжя;

через 12 років шлюбу;

через 20-25 років заміжжя.

Важливо розуміти, що зазначені періоди криз шлюбу умовні, і не факт, що це буде відбуватися саме з вами.



Вирішуйте всі проблеми в сім'ї разом / Фото Metrolatam

Найнебезпечніші кризи в стосунках

Криза першого року. В цей момент пара "притирається" один до одного, вчиться жити разом і одним бюджетом. У перший час матеріальні труднощі і турботи провокують скандали. У цей період важливо вчитися говорити про свої бажання і потреби і слухати один одного, а також вміти розуміти та прощати.

Криза першої дитини. У період вагітності і безпосередньо після пологів жінка віддає всю себе дитині і нібито не помічає чоловіка і його потреб. У тата батьківський інстинкт проявляється пізніше, тож чоловік може відчувати себе покинутим. У цей період найбільш часті зради.

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Жінка не впевнена в своїй привабливості, не відновилася після пологів і відсторонюється від чоловіка. Але цього не слід робити. Виділяйте час для чоловіка, ходите кудись удвох, поки бабусі доглядають малюка.

Дорослі діти. Життя подружжя обертається навколо дитини, її виховання, вирішення проблем. А коли діти "вилітають" з батьківського гнізда у доросле життя, подружжя залишається самі. І вони можуть вважати, що є абсолютно чужими один одному людьми, у яких немає спільних тем для розмови.

Але не поспішайте розлучатися. Спробуйте познайомитися заново, згадайте молодість, колишню любов і те, що вас об'єднувало.

Найбільш критичними вважаються два періоди, які найбільш часто тягнуть за собою розлучення і нові шлюби. Уникнути їх вкрай складно, але цілком реально навчитися керувати ними, щоб вони не зруйнували родинне вогнище.



Криза в сім'ї через "покинуте гніздо" / Фото Etcetera

Криза "3 роки". Даний період має місце між 3 і 7 роками заміжжя і триває приблизно рік. Причина криється в тому, що між партнерами вже немає романтики, вони вже не такі, як під час закоханості, з’являються розбіжності, незадоволеність, роздратування.

Подружжю бажано мінімізувати обговорення особистих відносин і реальних проблем, тимчасово не проявляти романтичне кохання. Переважно звертатися до професійних тем, не вимагати від партнера товариськості, не відмовлятися від власних інтересів і кола спілкування.

Криза "середини життя". Другий складний період між 13-23 роками заміжжя, він не настільки глибокий, але більш тривалий. Тут шлюбний криза накладається на кризу середнього віку, який відзначається до 40 років. У зазначений період має місце переосмислення планів, цінностей і коригування особистості відповідно до новими життєвими умовами.

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Саме в цей період проявляється емоційна нестійкість, виникають страхи, проблеми. У такій кризовій ситуації партнерам необхідно вміти переключатися від питання старіння.

Як подолати кризи в сім’ї

Говоріть один з одним

Поцікавтеся у своєї половини, який він/вона представляє власне життя поруч з вами, дітьми, який бачить ваш будинок. Поділіться своїм баченням і порівняйте відповіді. Важливо навчитися приходити до компромісу прямо зараз, інакше через кілька років розбіжності в поглядах будуть викликати лише сварки, сльози і розлад.

Про що поговорити? Вся справа не в пошуку спільних тем для розмови, а в їх створенні. Важливо проводити більше часу один з одним. Виїжджайте куди-небудь на вихідні, гуляйте, займайтеся разом спортом.



Знайдіть вирішення пробеми / Фото Goodfon

Поверніть інтерес до життя

Часто виною побутового питання виступає невміння планувати час, відсутність загальних планів на конкретний період, неорганізованість і лінь. Розподіліть обов'язки рівномірно на весь тиждень, вчіться раціонально використовувати час і підходити до неприємних обов'язків з більш позитивним настроєм.

Відновлення стосунків

Психолог Харвілл Хендрікс розробив курс відновлення стосунків та любові для пар, які тривалий час разом. Він стверджує, що любов можна створити заново. Для цього пригадайте, що любите ви та ваша партнерка, запишіть це.

Намагайтеся виконувати приємні дрібниці зі списку принаймні двічі на тиждень. Це буде схоже на ті побачення, коли ви лише пізнавали один одного. Хендрікс десятиліттями працює з парами, та зауважує, що так любов воскресає. Звичайно, якщо в процес включені обоє.