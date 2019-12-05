Сімейний бізнес в Україні: 7 прибуткових ідей

Створити власний бізнес – це справа не з легких. Проте, якщо ви таки наважилися, то для початку маєте вирішити, у якому напрямку діяльності будете працювати. Натомість ми пропонуємо вам кілька бізнес-ідей, які можуть принести непоганий прибуток.

Видання NeoSeo опублікувало кілька порад, як вибрати "свою" нішу для бізнесу.

Цікаво! Сімейний бізнес: кілька порад, як працювати з рідними

Так, розпочати варто з аналізу ринку та відповідей на такі питання:

Чи ця пропозиція є актуальною для України й вашого регіону?

Чи буде ваш бізнес розвиватися в найближчі 5-10 років?

Хто є цільовою аудиторією та чи зможуть вони купувати ваші товари?

Наскільки небезпечними і успішними є конкуренти?

Скільки грошей потрібно для реалізації бізнес-ідеї?

Які ресурси знадобляться (найняти людей чи закупити техніку)?

Скільки часу потрібно на відкриття?

Як швидко окупляться вкладені у власну справу гроші?

Якщо ви зможете відповісти на всі питання вище, то отримана інформація дасть можливість вам не тільки вибрати справу "по душі", а й чітко розрахувати фінанси.

Нижче наведені прибуткові ідеї для сімейного бізнесу:

Продаж товарів для дітей

Це особливо популярний в Україні напрямок. Тут можна виокремити кілька ніш: одяг та взуття, іграшки, засоби гігієни, дитяче харчування. На ці речі попит досить високий, адже фактично щодня народжуються діти, які потребують належного догляду.



Дитячий одяг продається швидко/ Фото Unsplash

Ще одна перевага цієї бізнес-ідеї – це відсутність потреби у приміщенні для магазину. Можна створити інтернет-магазин на оптимальній платформі і там почати торгувати.

Цільова аудиторія: батьки дітей від 0 до 16 років.

Наявність конкурентів: наявність великої кількості конкурентів.

Стартовий капітал: 3-4 тисячі доларів (в залежності від товару).

Необхідність у найманих фахівцях – фахівці для створення сайту, його просування.

Час відкриття: 20-40 днів.

Окупність: від 6-ти місяців.

Розважальні заклади

У сучасному світі це одна з найбільш перспективних бізнес-ідей і для великих мегаполісів, і для невеликих провінційних містечок чи навіть селищ. Найпопулярніші: квест-кімнати, скеледроми, клуби настільних ігор, бізнес-кафе тощо.



Квест-кімнати дуже популярні серед молоді/ Фото Q-room

Для реалізації цієї бізнес-ідеї потрібно просторе приміщення і наявність спеціального інструментарію. Цікаво, що для цієї ідеї немає необхідності мати багато клієнтів, тут головний акцент варто зробити на постійних відвідувачів на основі абонементу.

Цільова аудиторія: в залежності від обраного напрямку: діти, підлітки, батьки маленьких дітей, молодь.

Стартовий капітал: від 1 тисячі доларів (в залежності від обраної ніші).

Необхідність в найманих фахівцях: обов'язково.

Час відкриття: 1-3 місяці.

Окупність: від 6-ти місяців до одного року до 24-х місяців (якщо кошти вкладені у великий розважальний центр).

Ремонт побутової техніки

В Україні ледь не щодня збільшується кількість ґаджетів і різноманітної комп'ютерної техніки. А тому постійно зростає і попит на фахівців, які можуть полагодити чи налаштувати такі пристрої. Цей бізнес є актуальним, адже на обслуговування кожного окремого клієнта доводиться витратити чимало часу.



Ремонт техніки є гарною ідеєю для бізнесу/ Фото ITC

Розпочинати реалізацію цієї бізнес-ідеї варто лише тоді, коли на роботу буде прийнято кваліфікованого майстра, що вміє ремонтувати різні моделі й різновиди пристроїв.

Цільова аудиторія: всі, хто користуються планшетами, телефонами, комп'ютерами.

Стартовий капітал: 1,5-3 тисячі доларів (оренда приміщення, закупівля інструментів і засобів).

Необхідність у найманих фахівцях: так (фахівці з ремонту пристроїв).

Час на відкриття: 15-30 днів.

Окупність: приблизно 4-7 місяців.

Їжа з доставкою або кейтеринг

На цій бізнес-ідеї вже встигли заробити чималі гроші підприємці з США, Німеччини, Франції, Швейцарії та багатьох інших розвинених країн світу. В Україні ця ніша ще порівняно вільна, особливо в невеликих містах.



Заробити можна і на доставці їжі/ Фото Unsplash

Варіантів для такого бізнесу є багато: це може бути доставка якісних свіжих харчових продуктів у кафе, їдальні або ресторани. Також можна закуповувати вже готові страви чи організувати свою кухню із виготовлення страв. Великою популярністю за останні 5 років в українців користуються: суші, піца, комплексні обіди тощо.

Цільова аудиторія: шеф-кухарі ресторанів, кафе (якщо організовувати доставку продуктів), працівники офісів, студенти (якщо мова йде про готові страви).

Стартовий капітал: близько 250 доларів для створення власного інтернет-магазину і 300-500 доларів на продукти.

Необхідність у найманих фахівцях: так (кухарі, кур'єри для постійної роботи).

Час відкриття: 1-2 тижні, якщо продаж відбувається через власний сайт.

Окупність: від 5-6-ти місяців.

Освітні курси та тренінги

На сьогодні суспільство потребує професіоналів та фахівців своєї справи. Тому навчання на різних курсах, тренінгах та майстер-класах стає частиною життя сучасної людини.



Популярності набирають освітні курси/ Фото Unsplash

Щоб організувати такі заходи, не обов'язково бути вчителем, адже можна запросити кваліфікованих фахівців ззовні та домовитися з тими, хто може забезпечити процес навчання. Для занять можна орендувати приміщення, або проводити онлайн: через Skype, Viber чи будь-які інші месенджери.

Цільова аудиторія: молодь, яка прагне покращити свій професійний рівень або ж здобути нові знання.

Стартовий капітал: від 1 тисячі доларів.

Необхідність у найманих фахівцях: так (тренери, фахівці для створення і просування сайту, каналу).

Час відкриття: 5-15 днів.

Окупність: від 3-х місяців. Цікаво! Сімейний бюджет: як легко планувати доходи та витрати

Натуральна й органічна косметика

Популярність товарів ручної роботи (хенд мейд) набирає обертів. Старання людей до екології та здорового образу життя сприяють попиту на натуральні мила, шампуні, зубні пасти тощо. Рецептів приготування власного мила в мережі можна знайти чимало. Або ж органічні засоби і косметику можна замовляти з-за кордону.



Популярною є натуральна косметика/ Фото nutexa

Найпростішим й найприбутковішим варіантом реалізації цієї бізнес-ідеї стануть інтернет-магазин або соціальні мережі. Однак, можна відкрити і традиційний магазин, або ж поєднати обидва варіанти.

Цільова аудиторія: жінки й дівчата різного віку, батьки дітей.

Стартовий капітал: від 250 доларів за розробку інтернет-магазину або на оренду приміщення під традиційний магазин, а також від 1000 доларів на товар.

Необхідність у найманих фахівцях: так (для створення зручного сайту на платформі ОpenСart).

Час відкриття: 8-15 днів.

Окупність: від 5-ти місяців.

Термодрук

Не виходять з моди різноманітні поп-арт принти, квіткові та етнічні зображення на одязі тощо, хоча вони популярні вже впродовж щонайменше 5-ти років. Все частіше українці замовляють вироби з національною символікою, одяг у стилі family look, речі з власними фото чи написами.



Можна займатися і термодруком/ Фото soberger

Купивши якісний принтер, вже через кілька тижнів можна повністю окупити вкладений у старт капітал, особливо за умови хорошого місця розташування традиційного магазину або якісно розробленого інтернет-магазину.