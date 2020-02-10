Студентка з Британії створила екологічну упаковку для парфумів з мила: чарівні фото

Студентка Лондонського університету мистецтв Мі Чжоу створила косметичні пляшки з мила. Вони розкладаються та "змиваються" за кілька разів після своєї експлуатації. Робить таку упаковку дівчина з рослинної олії та бджолиного воску.

Пляшки отримали назву Soapack. У їх складі є пігменти мінералів, рослин і квітів.

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Ззовні пляшки покривають бджолиним воском. Він надає форму, робить їх гладенькими та водонепроникними, а також запобігає передчасному розчиненню у парфумах.

Як виникла така ідея? На створення з мила упаковок для парфумів студентку надихнули харчові упаковки, які можна використовувати повторно.

Адже упаковка засобу особистої гігієни завжди викидалася, незалежно від того, з якого матеріалу вона виготовлена. А щоб заощадити витрати, виробники загортають все в пластик, який забруднює навколишнє середовище.

Натомість упаковка з мила Мі Чжоу є не тільки одноразовою, але й має дуже короткий термін експлуатації, як правило, вона "вимивається" всього за 1-2 місяці.

За її словами, насправді складно вигадати дешеву тару, скажімо, для шампунів. Тому її проект – це спроба зменшити пластиковий слід на планеті.

"Нам потрібно заохочувати людей використовувати альтернативи для кращого поваги до навколишнього середовища, але не створюючи компрометації щодо досвіду користувачів", – додала Чжоу.

До того ж, якщо такі упаковки зберігати сухими, то вони будуть виглядати як елемент декору. Або люди можуть взятии їх до ванни та використати як звичайне мило.