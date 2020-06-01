Щороку 1 червня у світі відзначають міжнародний день захисту дітей. Він нагадує всім про їхні права, потреби та бажання.

Журналісти 24 каналу підготували матеріал про 3 неймовірні історії українських дітлахів.

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Майбутня дизайнерка

У свої 11 років Аліса Пономаренко з Балаклії, що на Харківщині, стала волонтеркою. Дівчина шиє захисні маски для медиків, продавчинь та військових. Вона вже виробила майже 3 тисячі. Аліса роздає маски безкоштовно дорослим та дітям.

"Я шила лікарям, а от зараз буду шити для дитячих садочків. 2 садочки замовили для вихователів", – розповіла волонтерка.



Маски, які виготовляє 11-річна Аліса / Скриншот з відео

Тканину надсилають волонтери, а заготовки під маски Алісі допомагає робити вся родина. Займатись волонтерством дівчинка почала рік тому. Тоді школярка попросила купити їй замість омріяного мобільного телефону швейну машинку. І, здивувавши всю сім'ю, стала виробляти іграшки, які продавала через фейсбук.

Так, її вироби розлетілися світом. Також, крім волонтерської роботи, Аліса хоче стати професійним дизайнером.

Майбутня архітекторка

Шістнадцятирічна Олеся зі Львова мріє стати архітектором. З чотирьох років дівчина живе у прийомних родинах. Школярку та ще чотирьох її братів, двох рідних та двох двоюрідних, виховує пані Оксана.



Львів'янка Оксана мріє стати архітекторкою / Скриншот з відео

Олеся відзначила, що у цій родині почуває себе комфортно та безпечно. А усі плани дівчини підтримує мама Оксана. 6 років тому жінка стала мамою-вихователькою дитячого будинку та уже виховала з десяток дітей.

Коли ти просто приїжджаєш до дітей у дитячі будинки, і потім їдеш, а вони залишаються там, довго в мене були такі роздуми, що я можу зробити більше,

– пояснила жінка.

Майбутній захисник України

Одинадцятирічний Єгор з батьками переїхав до Львова зі Сходу. Коли тато поїхав на війну, хлопцю було лише 7 років.

"Він був на війні, ми з матір'ю в селі жили без зв'язку. Я з ним не розмовляв, здається. Він передавав якісь сувеніри з фронту", – розповів хлопчик.

Після повернення батька Єгор вирішив, що піде в спецназ і захищатиме Україну.



11-річний Єгор з татом / Скриншот з відео

Тато Дмитро Кулінічев зазначив, що син хоче вступити в ліцей імені Героїв Крут.

На питання, яка його мрія стосовно війни в Україні, Єгор відповів, що хоче, аби вона закінчилась, і вдалося повернути все, що захопила Росія.