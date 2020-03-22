Цікаві поради від психолога, які допоможуть пережити карантин з дітьми

Садочки і школи закрили через епідемію корона вірусу, а багатьох дорослих відправили по домівках працювати віддалено. І тепер дітвора буквально "сидить на голові" у батьків. Чим же зайняти дітей, поки потрібно працювати? І як зробити так, щоб у дорослих не "злетів дах" на карантині?

Секретами поділилася мама і психолог реаліті-шоу на Новому каналі Наталія Борисова.

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Порада 0 – "погані" батьки

Карантин карантином, але батькам треба працювати. Тому ви інколи можете дістати планшет, смартфон, завантажити туди побільше ігор та так зайняти дітей. Звичайно, такими методами краще не зловживати.

Порада 1 – прогулянка для здоров’я

Психологиня рекомендує піти гуляти з рідними.



Сходіть на прогулянку з дітьми, але не контактуйте з іншими / Фото Lenav.ru

"Але не просто пускайте дітей у двір або в гості до однолітків для "обміну вірусами", а саме гуляйте сім'єю. Хоча б один годинку проведіть в парку чи сквері. Головна умова – поменше людей навколо", – сказала Наталія Борисова.

Так прогулянка дозволить поставити "дах" на місце, ходьба допоможе розім’яти спину і ноги, а сонце, свіже повітря і рух зміцнять імунітет. Зараз це важливо. До того ж, на вулиці можна вигадати набагато більше сімейних ігор та розваг.

Порада 2 – займіться фігурою

За словами психологині, поки спортзали "пішли" на карантин, влаштуй собі тренування в домашніх умовах. Це дозволить зміцнити здоров'я, заспокоїти нерви, а також наповнить мозок дофаміном, ендорфінами та іншими корисними речовинами.

Тож присідайте, віджимайтеся від підлоги, качайте прес разом з дітьми. Для посилення візьміть малечу на руки, посадіть на плечі і робіть вправи з "вантажем". Відмінне тренування – це біг з перешкодами по квартирі. Можна влаштувати естафету.



Тренуйтеся вдома з дітьми / Фото Pinterest

Порада 3 – релакс під музику

Якщо після сімейного тренування ви залишитеся в доброму здоров'ї, спробуйте наступний прийом: включіть музику і розслабтеся. Музична терапія допоможе вам не помітити, як діти бешкетують.

Порада 4 – арт-терапія

До речі, малювати ви можете разом з дітьми. При цьому поєднуйте різні види терапії. Для цього заведіть собі спеціальний зошит, і кожен день пишіть хроніку "Як ми провели карантин".

"У тому ж щоденнику в кінці запису можна намалювати щасливі обличчя батьків, які збирають гречану крупу і іграшки на новому килимі", – жартує психологиня.

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Порада 5 – поспівайте

Пісні допоможуть на час відволіктися від карантину, курсу валют, закриття метро і розважальних центрів. Не обов'язково влаштовувати виступи на балконах, як в Італії, але караоке в квартирі перед дітьми – непогана ідея.

Порада 6 – кінотерапія

Тільки не включайте фільми про віруси, хвороби, апокаліпсиси. Краще поставте якусь комедію чи мультики з дітьми. Приготуйте до фільму домашні сухарики чи какао з печивом і насолоджуйтеся затишним вечором.

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